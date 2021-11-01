Влад Ясько: мне нравится учить людей зарабатывать деньги

Зрители знают Влада Ясько как участника 2 сезона шоу «Холостячка», а люди, которые пытаются вести и продвигать свой бизнес через соцсети, -- как успешного и единственного в своем роде instagram-маркетолога. А начало

Сколько стоит извиниться

А ведь началось все с игрушки-головоломки…

Влад, из проекта вы выбыли. Значит ли это, что можно подводить итоги участия в «Холостячке»? Когда вы шли в проект, верили, что сможете встретить любовь? И первое, о чем хочется спросить: зачем это было нужно успешному 26-летнему парню? Не верится, что вы шли в шоу, чтобы найти любовь.

Я смотрел первый сезон реалити, в котором, кстати, участвовали мои друзья, и думал: а как бы сам вел себя на их месте, что бы сделал в этой ситуации? Когда же услышал, что во втором сезоне искать любовь будет Злата Огневич, мои намерения подтвердились. Шел в проект только ради нее. Понимал, что есть шанс 1 : 25 (а это немало!) выстроить с ней отношения. Ну и со Златой подружился,

Не пожалели, что в вашей жизни был такой опыт?

Ни в коем случае! Я не нашел любовь, зато нашел настоящих друзей – Андрея Задворного и Максима Тарапату. Мы часто общаемся, ездим в гости друг к другу. Ну и со Златой, конечно, подружился, так что проект мне все же дал многое.

пресс-служба канала СТБ

А какие отношения у вас с Вадимом Пановым – после скандала, который разгорелся за пределами «Холостячки»?

Мы помирились. Когда встретились на ток-шоу «Как выйти замуж», пожали друг другу руки и нормально пообщались.

Как у вас появилась идея конвертировать скандал в реальные деньги?

Думаю, стоит вкратце посвятить в эту историю читателей: Вадима оскорбила моя шутка в эфире по поводу стеклянного бриллианта, и он потребовал, чтобы я публично извинился. Я сказал, что готов это сделать лично. Его такой вариант не устроил, поэтому в своем аккаунте обозвал меня и сказал, что, мягко говоря, так этого не оставит. Чтобы не нагнетать обстановку, я все же извинился в своем сторис, а заодно выложил нашу с ним переписку. Потом смотрю – на аккаунт Вадима от меня перешло 13 тыс. человек, что эквивалентно почти $2620 вложений в рекламу. Думаю, а чего это я бесплатно ему такую услугу оказал? И предложил подписчикам извиниться перед всеми желающими за $50, только попросил прислать мне текст, который они хотят услышать. Дальше как посыпалось! «Извините, такая-то и такая, что я не сделал у вас пудровые брови» – и тому подобное. В итоге люди мне набросали 46 тыс. грн, которые я потом передал на благотворительность, а они благодаря мне получили рекламу, трафик и новых подписчиков.

пресс-служба канала СТБ

Четырнадцатилетний бизнесмен

Вы запустили свой первый бизнес в 14 лет. Для этого был стартовый капитал?

Не было. Да он и не нужен, если вы хотите начинать бизнес в интернете. Все, что имелось – аккаунт в компьютерной игре, который продал за 1 тыс. грн. На них купил модные тогда головоломки – неокубы – и вместе с другом начал продавать в своей группе ВКонтакте. Выручили, условно говоря, 2,5 тыс., закупили новый товар и снова продали. Так за полгода я накопил 5,5 тыс. грн и приобрел фотоаппарат. Зачем? Развивались соцсети, их надо было чем-то наполнять, у людей чувствовалось контентное голодание. А я умел рисовать и работать в фотошопе, вот и решил, что если стану фотографом, мои услуги будут востребованы. Вот только денег у меня было мало и на объектив не хватило.

Но я нашел выход из ситуации. У многих моих друзей были дорогие объективы, поэтому я у каждого попросил на недельку попользоваться, а потом выложил ВКонтакте фото: лежит мой фотоаппарат, а вокруг него много-много объективов на о-о-очень большую сумму! После этого на меня выходит один фотограф и говорит: «Чувак, у тебя такое дорогое оборудование! Ты такой крутой! Не хочешь поработать в одном телепроекте? Я как раз увольняюсь и нужно кого-то вместо себя оставить». Так я в 16 лет стал фотографом. Каждый день после уроков ездил на телепроект, оброс связями, появилось много заказов.

Что заставило успешного фотографа переквалифицироваться в маркетолога?

Мне надоело заниматься одним и тем же. Плюс устал. Вот и задумался, чем заниматься дальше, чтобы это было востребовано в ближайшие 10 лет и я мог работать удаленно. И тут как раз появляется Instagram. Никто не понимал, что с его помощью можно зарабатывать деньги. Все воспринимали его как ресурс, где можно посмотреть на еду и задницы. Я тоже думал, что это что-то несерьезное, пока один из партнеров, который предлагал услугу – фотосессия с готовым образом, – не попросил попробовать раскрутить его бизнес в инста – ты же, мол, разбираешься в этом… Это был 2016 год. Я нашел ребят, которым знакомы слова Instagram и «продвижение», и мы стали разбираться, как привлечь клиентов нашему заказчику. Сразу ничего не получалось. А спустя полгода нам удалось через Instagram продать услуг на $48 700!

пресс-служба канала СТБ

Я понял, что есть хорошая тема – привлекать клиентов в бизнесы других людей посредством соцсетей, и открыл агентство Brand U! – первое в Украине, которое на этом специализируется. Мы делали (и продолжаем делать) все: создавали контент, обеспечивали фото, писали тексты, наполняли аккаунты, подключали рекламу с блогерами. Поскольку конкурентов у нас не было, а раскрутиться в Instagram хотелось многим, деньги потекли рекой…

Денег нет, но точно будут

Все так хорошо складывалось – как в кино. И никакой драмы?

Драма тоже была. В один прекрасный момент я принял решение расстаться со своим партнером. Мы перестали понимать друг друга, начали ссориться – дальше так работать было невозможно. Он уходит, а вместе с ним часть команды. И у нас получается кассовый разрыв в $68 тыс.: мы наперед взяли с клиентов деньги за услуги, все уже потратили, а свои обязательства еще не выполнили до конца. И не понятно, как их выполнить, потому что работать некому. К тому же те, кто ушли, уничтожили часть наработок, и нужно было все начинать практически с нуля. Это был самый сложный момент в моей карьере.

Вариант, когда не получается выполнить обязательства, рассматривали? Как планировали возвращать в таком случае $68 тыс.?

Ну, наверное, из страны пришлось бы бежать. (Смеется.) Не знаю… У меня был только один вариант: выполнить все заказы. И я поступил следующим образом – пошел к двум ребятам, которые занимались приблизительно тем, что и я, и сказал: «Денег нет. Но мне нужна ваша помощь». То же самое объявил и команде: «Денег нет. Если потерпите и поработаете какое-то время бесплатно, потом все компенсирую и заплачу даже больше». Не ушел ни один человек! После этого я прозвонил всех клиентов и попросил на неделю поставить на паузу реализацию их проектов. А в знак благодарности за ожидание пообещал дать одну бесплатную услугу. Тоже никто не отказался! Через месяц мы вышли в плюс! А еще через месяц я купил себе машину мечты – Ford Mustang 2019 года кабриолет!

пресс-служба канала СТБ

Умеешь сам – научи другого

Агентством вы не ограничились. Почему решили заниматься обучением персонала?

На нас посыпалось столько заказов, что мы не могли все их взять. Тогда я принял решение создать курс, на котором буду обучать с нуля instagram-маркетингу (писать тексты, делать фото, вести странички в Instagram, настраивать рекламу, работать с блогерами), и часть заказов потом переадресовывать им. Желающих оказалось очень много! А главное, был результат: после трехмесячных курсов ученики начинали зарабатывать от тысячи долларов в месяц, продавая свои услуги instagram-маркетинга.

После этого я понял, что хочу эти курсы сделать делом своей жизни – открыл онлайн-университет, который обучает новым диджитал-профессиям.

Кстати, эксклюзивно для «Теленедели» я даю возможность каждому читателю попробовать себя в роли instagram-маркетолога и пройти мой БЕСПЛАТНЫЙ курс-игру, где вы смотрите онлайн-уроки и выполняете задания, за которые люди готовы вам платить реальные деньги. Отсканируйте этот QR-код, чтобы начать.

Текст: Людмила Козаренко / журнал ТЕЛЕНЕДЕЛЯ