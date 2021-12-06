Иван Тамашев о втором сезоне сериала «Швабра»: Будет еще больше математики

Иван Тамашев о втором сезоне сериала «Швабра»: Будет еще больше математики

6 декабря на СТБ – премьера 2 сезона нашумевшего сериала «Швабра». С понедельника по четверг в 20:15 зрители будут следить за продолжением любимой детективной истории. В проекте сыграл украинский актер Иван Тамашев.

Накануне премьеры он рассказал, чем удивит продолжение истории.

Иван, вы сами ждали продолжение «Швабры»?

Да, ждал. И думал о том, что второй сезон должен быть. Потому что видел, что наша история понравилась зрителям.

Что ждет вашего героя в новом сезоне?

Для него второй сезон наполнен новыми событиями и открытиями. Он больше углубляется в математику. И в будущем это поможет раскрытию дел Швабре.

Иван Тамашев о втором сезоне сериала «Швабра»: Будет еще больше математики / пресс-служба канала СТБ

Чем вам запомнились съемки? Возможно, были курьезы?

У нас очень веселая команда. Смешные ситуации есть каждый день, но съемочных курьёзов не было.

Появилась любимая сцена во втором сезоне?

Сложно сказать (улыбается). Наверное, самые интересные съемки – со спецназом.

Чем, по-вашему, продолжение истории заинтересует зрителя?

Новыми событиями. В первом сезоне зрители точно не думали, что такое может произойти. Многие персонажи будут показаны с другой стороны. В том числе и мой Витя. Все герои проходят трансформацию. Мы узнаем много интересных детективных историй. И, конечно, будет еще больше математики (улыбается).

Как у вас с математикой обстоят дела?

Не особо. У меня средний балл.

Изменился взгляд на этот предмет после съемок?

Я не видел в жизни раньше такого конкретного применения математики, как в сериале. Но, думаю, это возможно. Это очень круто. Математику стоит изучать, но пока свое свободное время уделяю спорту (улыбается).

Иван Тамашев о втором сезоне сериала «Швабра»: Будет еще больше математики / пресс-служба канала СТБ

Чем конкретно занимаетесь?

Борьбой.

Как любите восстанавливать силы после работы?

Я очень люблю спать. Еще люблю прогулки на свежем воздухе, ходить на дальние дистанции. Могу с левого на правый берег пройтись два раза туда-обратно. Люблю спорт, занимаюсь борьбой и периодически боксом.

Следите за новинками мира кино?

Я не очень тщательно отслеживаю, когда и что выходит. Моя сестра увлекается сильным и интересным кино со смыслом. Она иногда мне советует.

Смотрите премьеру сериала «Швабра»-2 с 6 декабря, с подельника по четверг, в 20:15 на СТБ!