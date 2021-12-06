Иван Тамашев о втором сезоне сериала «Швабра»: Будет еще больше математики
6 декабря на СТБ – премьера 2 сезона нашумевшего сериала «Швабра». С понедельника по четверг в 20:15 зрители будут следить за продолжением любимой детективной истории. В проекте сыграл украинский актер Иван Тамашев.
Иван, вы сами ждали продолжение «Швабры»?
Да, ждал. И думал о том, что второй сезон должен быть. Потому что видел, что наша история понравилась зрителям.
Что ждет вашего героя в новом сезоне?
Для него второй сезон наполнен новыми событиями и открытиями. Он больше углубляется в математику. И в будущем это поможет раскрытию дел Швабре.
Чем вам запомнились съемки? Возможно, были курьезы?
У нас очень веселая команда. Смешные ситуации есть каждый день, но съемочных курьёзов не было.
Появилась любимая сцена во втором сезоне?
Сложно сказать (улыбается). Наверное, самые интересные съемки – со спецназом.
Чем, по-вашему, продолжение истории заинтересует зрителя?
Новыми событиями. В первом сезоне зрители точно не думали, что такое может произойти. Многие персонажи будут показаны с другой стороны. В том числе и мой Витя. Все герои проходят трансформацию. Мы узнаем много интересных детективных историй. И, конечно, будет еще больше математики (улыбается).
Как у вас с математикой обстоят дела?
Не особо. У меня средний балл.
Изменился взгляд на этот предмет после съемок?
Я не видел в жизни раньше такого конкретного применения математики, как в сериале. Но, думаю, это возможно. Это очень круто. Математику стоит изучать, но пока свое свободное время уделяю спорту (улыбается).
Чем конкретно занимаетесь?
Борьбой.
Как любите восстанавливать силы после работы?
Следите за новинками мира кино?
Я не очень тщательно отслеживаю, когда и что выходит. Моя сестра увлекается сильным и интересным кино со смыслом. Она иногда мне советует.
Смотрите премьеру сериала «Швабра»-2 с 6 декабря, с подельника по четверг, в 20:15 на СТБ!