Швабра: стала известна дата премьеры 2 сезона на СТБ

26 ноября 2021 10:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Швабра: стала известна дата премьеры 2 сезона на СТБ
Швабра: стала известна дата премьеры 2 сезона на СТБ
пресс-служба

6 декабря на СТБ состоится премьера 2 сезона нашумевшего сериала «Швабра».

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С понедельника по четверг в 20:15 в слоте «СТБ-сериал» зрители будут следить за продолжением любимой детективной истории с Антоном Батыревым и Александрой Ребенок в главных ролях.

В долгожданном продолжении сериала Анну Николаевну Швабрину и капитана Вершинина ожидают новые вызовы. Повысится не только градус отношений между ними, но и сложность криминальных дел.

Как и прежде, главный козырь Швабры – безупречное знание математических методов, формул и моделей, а капитана – понимание основ криминалистики, многолетняя практика и сильная команда.  Казалось бы, все они совершенно разные, но именно благодаря этому союзу герои попытаются найти ответы в самых сложных и опасных задачах. Как развиваются отношения Швабры и Вершинина? Кто или что такое «фатум»? Зрители узнают ответы совсем скоро! 

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«Главные герои нашего проекта – это Швабра и математика, а математика – это бесконечность. Поэтому второй сезон мы очень ждали. У нас появятся новые герои, новые локации, которые еще никто не использовал для съемок, новый персонаж – талантливый актер из Германии, который никогда не снимался на территории Украины. Сама Швабра перестанет быть человеком в футляре, проявит свои женские качества, появится в неожиданных для зрителей пикантных сценах, – рассказывает режиссер-постановщик проекта Тарас Дударь. – Очень вырастет градус дел, над которыми работают герои, – от бытовых коммунальных историй про счетчики до дел вселенского масштаба! Еще в первом сезоне никто не знал, что такое “фатум”. Это организация, вирус или человек? Совсем скоро мы раскроем интригу. Второй сезон будет хорошим!»

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