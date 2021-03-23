Снайдеркат 2021: как это было

На днях режиссерская версия «Лиги справедливости» 2017 года, дополненная и перемонтированная Заком Снайдером, вышла на HBO MAX.

Поклонники остались в восторге от фильма и уже высказались за возрождение всей Вселенной Снайдера, задуманной для DC. Отметим, что изначально Снайдер планировал пять фильмов, среди них «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена» и трилогия «Лига справедливости», из которой сняли первый фильм.

В отличие от Marvel, где сначала снимают сольники, а потом групповые фильмы, Снайдер решил идти от обратного и через совместные фильмы добираться до сольных.

Он надеялся после первой Лиги вернуться к противостоянию Бэтмена с Детстроуком.

Впрочем, провал «Бэтмена против Супермена» в 2016 году спутал Снайдеру все карты. Студия Warner Bros. сразу же потребовала переписать сценарий «Лиги справедливости», чтобы картина не была настолько мрачной. Снайдер согласился, однако переписанная версия тоже не понравилась студии и на место режиссера позвали Джосса Уидона, ранее работавшего над Мстителями для Marvel.

Состоялась премьера Лиги Справедливости Зака Снайдера: фанаты довольны и требуют еще / HBO MAX / открытый источник

Движение Release the Snyder Cut сотворило почти невозможное, уникальный для киноиндустрии прецедент, когда неугодному студии режиссеру позволили доснять свою версию, дали бюджет и ресурсы для релиза на потоковом сервисе спустя три года после премьеры кинотеатральной версии, которая никому не понравилась.

Однако даже теплый прием Снайдерката не дает гарантии на то, что режиссеру позволят доснять задуманную трилогию.

Глава Warner Bros. Энн Сарнофф подчеркнула, что у студии пока есть другие планы.

Я высоко ценю то, что фанаты любят фильмы Зака, и мы очень благодарны ему за крупный вклад в киновселенную DC. Мы очень рады, что он смог воплотить в жизнь собственную версию «Лиги справедливости», потому что ещё около года назад никакого Снайдерката в планах не было. Этим фильмом завершается его трилогия. Мы счастливы, что выпустили этот фильм, но мы ещё и в восторге от своих нынешних планов для мультивселенной комиксов DC.

Состоялась премьера Лиги Справедливости Зака Снайдера: фанаты довольны и требуют еще / HBO MAX / открытый источник

Напомним,