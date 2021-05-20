WOG и «Незаймана» сняли фильм-интервью о любви к вышиванке

Ко Всемирному дню вышиванки сеть АЗК WOG в колараборации с культурно-просветительским проектом «Незаймана» презентовали фильм-интервью #ЧомуВишиванка.

В фильме, который компания распространяет в соцсетях, освещается значение вышитой сорочки как личной и семейной истории, которую имеет каждый украинец.

Компания WOG ежегодно ко Всемирному дню вышиванки находит оригинальные способы знакомить украинцев с культурой и традициями украинской вышивки. В прошлом году, в разгар карантина, была разработана виртуальная экскурсия по Музею Ивана Гончара «Всесвіт української вишивки». Это стало хорошей возможностью окунуться в атмосферу национальной традиции, не выходя из дома.

В этом году выпущен фильм-интервью, в котором люди, влюбленные в вышиванки, делятся своими историями и чувствами к этой традиционной одежде. Среди них – основательница Всемирного дня вышиванки Леся Воронюк.

Вышиванка – это не просто элемент украинского костюма, это часть национального культурного кода украинцев. Во многих семьях сохранились вышиванки нескольких поколений. По ним можно проследить происхождение семьи, местность, состояние и другие детали. Этим проектом мы хотим копнуть глубже в тему уникальности и многообразия национальной вышивки и донести до современных украинцев ценность этого культурного наследия», – рассказала директор по коммуникациям WOG Елена Осипчук.

Фильм-интервью от WOG и «Назаймана» демонстрирует разнообразие фасонов и орнаментов, возможность удачно сочетать вышитые сорочки с современной одеждой.

День вышиванки начали отмечать в 2006 году студенты и преподаватели Черновицкого Национального университета. За 15 лет праздник стал международным и отмечается украинцами в более чем 100 странах мира ежегодно в третий четверг мая.

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Вместе с фильмом-интервью, WOG предлагает всем желающим участвовать в флешмобе по хэштегу # ЧомуВишиванка. Каждый желающий может разместить свое фото в вышиванке с коротким сообщением, почему он одет сегодня в вышитую сорочку и какое значение она имеет для него в повседневной жизни. Все публикации с соответствующим хэштегом и отметкой @azkWOG будут репостнуты в сториз на странице компании.

WOG та «Незаймана» зняли фільм-інтерв’ю про любов до вишиванки

До Всесвітнього дня вишиванки мережа АЗК WOG у колараборації з культурно-просвітницьким проєктом «Незаймана» презентували фільм-інтерв’ю #ЧомуВишиванка. У фільмі, який компанія поширює у соцмережах, висвітлюється значення вишитої сорочки як особистої та сімейної історії, яку має кожен українець.

Компанія WOG щороку до Всесвітнього Дня вишиванки знаходить оригінальні способи знайомити українців із культурою та традиціями української вишивки. Минулого року, у розпал карантину, була розроблена віртуальна екскурсія по Музею Івана Гончара «Всесвіт української вишивки». Це стало гарною можливістю зануритися у атмосферу національної традиції, не виходячи з дому.

Цьогоріч випустили фільм-інтерв’ю, у якому люди, закохані у вишиванки, діляться своїми історіями та почуттями щодо цього традиційного вбрання. Серед них – засновниця Всесвітнього дня вишиванки Леся Воронюк.

«Вишиванка – це не просто елемент українського костюму, це частина національного культурного коду українців. У багатьох родинах збереглися вишиванки кількох поколінь. За ними можна простежити походження родини, місцевість, статок та інші деталі. Цим проєктом ми хочемо копнути глибше в тему унікальності та різноманіття національної вишиванки та донести до сучасних українців цінність цього культурного спадку», - розповіла директорка з комунікацій WOG Олена Осипчук.

Фільм-інтерв’ю від WOG та «Назаймана» демонструє розмаїття фасонів та орнаментів, можливість вдало поєднувати вишиті сорочки з сучасним одягом.

День вишиванки започатковано в 2006 році студентами та викладачами Чернівецького Національного університету. За 15 років свято стало міжнародним і відзначається українцями у понад 100 країнах світу щорічно у третій четвер травня.

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Разом з фільмом-інтерв’ю, WOG пропонує усім бажаючим долучатися до флешмобу за хештегом #ЧомуВишиванка. Кожен дописувач може розмістити своє фото у вишиванці з коротким дописом, чому він одягнутий сьогодні у вишиту сорочку та яке значення вона має для нього у повсякденному житті. Усі публікації з відповідним хештегом та відміткою @azkWOG будуть репостнуті в сторіз на сторінці компанії.



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