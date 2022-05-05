Чілдрен Кінофест представляє журі Конкурсу дитячих фільмів

На фестивалі вчергове пройде конкурс фільмів, створених дітьми. Переможців традиційно визначать відомі українські кінематографісти та кінематографістки. Дедлайн подачі робіт продовжено.

9-й міжнародний кінофестиваль для дітей і підлітків «Чілдрен Кінофест» пройде 3—12 червня онлайн на території України та Польщі. У межах події вшосте відбудеться Конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми.

До участі можуть бути подані роботи юних режисерів та режисерок віком від 7 до 14 років. Переможці отримають нагороди — від 4 до 15 тисяч гривень. Дедлайн прийому заявок продовжено до 18 травня.

До складу журі увійшли режисерка coming-of-age-стрічки «Стоп-Земля» Катерина Горностай, режисер гітової комедії «Мої думки тихі» Антоніо Лукіч та акторка театру й кіно Оксана Черкашина.

«Сьогоднішні діти — майбутні дорослі громадяни та громадянки нашої держави, які за якийсь час формуватимуть політичні й культурні ландшафти. Дивлячись на їхні роботи, ми маємо можливість вже сьогодні трохи зазирнути в майбутнє.

Всім учасникам і учасницям бажаю пам‘ятати, що найважливіша оцінка вашої роботи — це зацікавлені, усміхнені та уважні погляди глядачок і глядачів. З нетерпінням чекаю подивитись Ваші роботи!» — членкиня журі Оксана Черкашина.

Журі обере найкращі ігрові та анімаційні фільми в двох вікових категоріях: 7—10 та 11—14 років. Окрім цього, юні глядачі та глядачки оберуть фільм, який буде відзначено Призом глядацьких симпатій.

Повна програма фестивалю буде оголошена в травні. Наразі представлена її ретроспективна частина — спеціальна добірка серій «Крота» до 65-річчя мультсеріалу.

9-й Чілдрен Кінофест відбудеться з 3 до 12 червня 2022 року в онлайн-форматі на сайті online.childrenkinofest.com для глядачів із території України та Польщі. До 18 травня триває прийом заявок на участь у Конкурсі короткометражних фільмів, знятих дітьми.