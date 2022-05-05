Чілдрен Кінофест представляє журі Конкурсу дитячих фільмів
На фестивалі вчергове пройде конкурс фільмів, створених дітьми. Переможців традиційно визначать відомі українські кінематографісти та кінематографістки. Дедлайн подачі робіт продовжено.
До участі можуть бути подані роботи юних режисерів та режисерок віком від 7 до 14 років. Переможці отримають нагороди — від 4 до 15 тисяч гривень. Дедлайн прийому заявок продовжено до 18 травня.
До складу журі увійшли режисерка coming-of-age-стрічки «Стоп-Земля» Катерина Горностай, режисер гітової комедії «Мої думки тихі» Антоніо Лукіч та акторка театру й кіно Оксана Черкашина.
«Сьогоднішні діти — майбутні дорослі громадяни та громадянки нашої держави, які за якийсь час формуватимуть політичні й культурні ландшафти. Дивлячись на їхні роботи, ми маємо можливість вже сьогодні трохи зазирнути в майбутнє.
Всім учасникам і учасницям бажаю пам‘ятати, що найважливіша оцінка вашої роботи — це зацікавлені, усміхнені та уважні погляди глядачок і глядачів. З нетерпінням чекаю подивитись Ваші роботи!» — членкиня журі Оксана Черкашина.
Журі обере найкращі ігрові та анімаційні фільми в двох вікових категоріях: 7—10 та 11—14 років. Окрім цього, юні глядачі та глядачки оберуть фільм, який буде відзначено Призом глядацьких симпатій.
Повна програма фестивалю буде оголошена в травні. Наразі представлена її ретроспективна частина — спеціальна добірка серій «Крота» до 65-річчя мультсеріалу.
9-й Чілдрен Кінофест відбудеться з 3 до 12 червня 2022 року в онлайн-форматі на сайті online.childrenkinofest.com для глядачів із території України та Польщі. До 18 травня триває прийом заявок на участь у Конкурсі короткометражних фільмів, знятих дітьми.