В конкурсную программу 9-го международного кинофестиваля для детей и подростков Чилдрен Кинофест традиционно войдет семь фильмов. Объявлена часть из них.

Чилдрен Кинофест - фестиваль, который 9 лет бесплатно знакомит украинских детей с новейшими европейскими лентами и мировой киноклассикой. В 2022 году событие пройдет с 3 по 12 июня. Для безопасности и гибкости просмотра фестиваль будет проходить онлайн-формате. Посмотреть фильмы можно будет на сайте online.childrenkinofest.com на территории Украины, а также Польши, принявшей наибольшее количество временно перемещенных украинцев. Победителя фестиваля определят зрительским голосованием.

Украину в конкурсной программе Чилдрен Кинофеста представляет приключенческое фэнтези «Адская Хоругвь, или Казацкое Рождество». Снятый по мотивам сказки Сашка Лирника, фильм изображает приключения казака, пытающегося выбраться из ада. Картина отмечена Призом зрительских симпатий Национальной премии «Золотая Дзыга», а сценарий - Премией имени Леси Украинки.

Из детского конкурса Берлинале в программу Чилдрен Кинофеста попала еще одна лента в жанре фэнтези - «Нелли Рапп - охотница на монстров» (Швеция). Картина погрузит юных зрителей и зрительниц в увлекательные приключения главной героини в полном чудовищ особняке.

О путешествии во времени и спасении мира от экологической катастрофы расскажет фантастический фильм «Миссия Новы». На крупнейшем международном кинофестивале для детей Cinekid (Нидерланды) эта лента стала настоящим хитом, одержав победу в четырех номинациях.

Чилдрен Кинофест-2022 объявил часть программы / пресс-служба

Также в программу вошли комедии: австрийско-немецкая лента «Истории Франца» и «Мой папа — сосиска» совместного производства Бельгии, Нидерландов и Германии.

Еще два фильма будут объявлены вскоре - конкурсная программа будет состоять из семи картин.

Вне конкурса юные зрители и зрители ознакомятся с классикой анимации - Чилдрен Кинофест покажет специальную подборку эпизодов «Крота» к 65-летию знаменитого чешского мультсериала.

По традиции на фестивале продемонстрируют и прошлогоднего победителя - приключенческую ленту «Поли» совместного производства Франции и Бельгии. Картина рассказывает о приключениях двух друзей - девочки и пони, которого она освобождает от жизни в неволе.

В шестой раз в рамках Чилдрен Кинофеста состоится Конкурс короткометражных фильмов, снятых детьми. Прием работ к участию завершается 18 мая.

9-й Чилдрен Кинофест пройдет с 3 по 12 июня 2022 в онлайн-формате на сайте online.childrenkinofest.com для зрителей с территории Украины и Польши.

Фестиваль «Чилдрен Кинофест» проводится при поддержке House of Europe.

Медиапартнеры: Kinofilms.ua, Kinowar.com, Нова українська школа, Теленеделя, Международный кинофестиваль Kino Dzieci.

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