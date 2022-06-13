Чілдрен Кінофест-2022 оголосив переможців

13 июня 2022 16:44 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Чілдрен Кінофест-2022 оголосив переможців
Чілдрен Кінофест-2022 оголосив переможців
Arthouse Traffic

Завершився 9-й міжнародний кінофестиваль для дітей і підлітків. Понад 26 000 глядачів і глядачок з України та Польщі долучилися до онлайн-показів та обрали найкращу дитячу стрічку.

Читайте такжеЛіто на ВДНГ повертається: локації, що відновили роботу на території комплексу
12 червня завершився 9-й Чілдрен Кінофест. Цього року Ґран-прі фестивалю за підсумками глядацького голосування здобуло українське пригодницьке фентезі «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке», отримавши 4,81 бали з 5. Знятий за мотивами казки Сашка Лірника, фільм розповів про пригоди козака, який намагається вибратися з пекла.

Українське пригодницьке фентезі «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» / Arthouse Traffic

Також у межах фестивалю вшосте відбувся Конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми. Організатори отримали понад 100 заявок з усієї України, серед яких обрали 17 фіналістів. Переможців визначило професійне журі українських кінематографістів: режисерка і сценаристка фільму «Стоп-Земля» Катерина Горностай, режисер і сценарист фільму «Мої думки тихі» Антоніо Лукіч, а також акторка театру і кіно («Погані дороги», «Клондайк») Оксана Черкашина. Нагородження відбулося на віртуальній церемонії закриття Чілдрен Кінофесту.

Результати Конкурсу:

●    Найкращий український дитячий фільм року (нагорода в розмірі 15 000 грн) — анімаційна робота «Я — птах!» 14-річної Марії Ажислапової з Дніпра. Картина розповідає про маленького пінгвіна, який сприймає чайку за свою маму, і тому злітає у небо.

●    Найкращий фільм у категорії 7—10 років (4 000 грн) — анімація «Напад хутряної риби» про двох совенят, яких неочікуваний друг урятував із біди (режисерка Анастасія Шинкаренко, 9 років, м. Вишневе).

●    Найкращий анімаційний фільм у категорії 11—14 років (4 000 грн) — «Чорний лютий» 12-річного Матвія Глазунова, який минулого року здобув головний приз Конкурсу зі своєю попередньою стрічкою «Мелісса»; з 2014 року Матвій вдруге тікає від війни, зараз мешкає у Мукачеві. «Чорний лютий» — рефлексія війни російської агресії проти України.

●    Найкращий ігровий фільм у категорії 11—14 років — горор «Привиди маєтку Міклашевського» (режисерка Поліна Лавриненко, 13 років, с. Біленьке, Запорізька обл.)

●    Приз глядацьких симпатій, який присуджується за результатом голосування глядачів на сайті фестивалю, та нагороду у розмірі 8 000 грн отримала анімація «Звідки плями у Саламандри?» (режисер Василь Короп, 8 років, м. Київ).

Під час церемонії журі Конкурсу відзначило ще дві роботи. Спеціальну відзнаку журі за Найкращу режисуру отримала стрічка «Обереги» (режисерка Даша Ярмолюк, 11 років, м. Фастів) про підлітків, які, ховаючись від бомбардування, знаходять у підвалі послання з минулого. Ще одну Спеціальну відзнаку журі отримав 13-річний Іван Кудренко з Дніпра за свою комедійну роботу «Потрібен новий телефон».

Згодом фільми-фіналісти можна буде переглянути на YouTube-каналі Чілдрен Кінофесту.

9-й міжнародний кінофестиваль для дітей і підлітків Чілдрен Кінофест відбувся онлайн для більшої безпеки та доступності. Доступ до програми події був відкритий для глядачів і глядачок на території України та Польщі, яка прийняла найбільше тимчасово переміщених українців, а Конкурс дитячих фільмів могли переглянути охочі на території усього світу. Фестиваль зібрав понад 26 тисяч глядачів. Почесною амбасадоркою фестивалю у 2022 році стала акторка Ірма Вітовська.

Наступного року фестиваль відбудеться традиційно наприкінці травня — на початку червня та відзначатиме свій 10-річний ювілей. 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

новини Чілдрен Кінофест

Материалы по теме

Wellboy розповів, як переховувався від обстрілів у барі
Новости

Wellboy розповів, як переховувався від обстрілів у барі
Сестра командуючого морпіхами "Волини" – про Азовсталь, погрози та полон: Втрачали свідомість, бо не було чого їсти
Новости

Сестра командуючого морпіхами "Волини" – про Азовсталь, погрози та полон: Втрачали свідомість, бо не було чого їсти
Євген Кошовий розповів про спілкування з Володимиром Зеленським до і під час війни
Новости

Євген Кошовий розповів про спілкування з Володимиром Зеленським до і під час війни
Андрій Хливнюк зізнався, яку обіцянку дочці завадила виконати війна
Новости

Андрій Хливнюк зізнався, яку обіцянку дочці завадила виконати війна
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

ТОП літніх книг, які має прочитати кожен

ТОП літніх книг, які має прочитати кожен
Для 3 знаків Зодіаку червень стане найбільш романтичним місяцем у 2022 році

Для 3 знаків Зодіаку червень стане найбільш романтичним місяцем у 2022 році
Відомий бізнесмен дав пораду тим, хто на війні втратив усе

Відомий бізнесмен дав пораду тим, хто на війні втратив усе
Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 05.06.2022)

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 05.06.2022)

Популярное видео

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 05.06.2022)

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 05.06.2022)
Говорить Україна. Хроніки незламності: Оксана з Лисичанська про те, як підірвалася на міні (ефір від 07.06.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Оксана з Лисичанська про те, як підірвалася на міні (ефір від 07.06.2022)
Як ти?: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 11.06.2022)

Як ти?: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 11.06.2022)
Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 8 серію онлайн

Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 8 серію онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK