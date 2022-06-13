Чілдрен Кінофест-2022 оголосив переможців

Завершився 9-й міжнародний кінофестиваль для дітей і підлітків. Понад 26 000 глядачів і глядачок з України та Польщі долучилися до онлайн-показів та обрали найкращу дитячу стрічку.

12 червня завершився 9-й Чілдрен Кінофест. Цього року Ґран-прі фестивалю за підсумками глядацького голосування здобуло українське пригодницьке фентезі «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке», отримавши 4,81 бали з 5. Знятий за мотивами казки Сашка Лірника, фільм розповів про пригоди козака, який намагається вибратися з пекла.

Українське пригодницьке фентезі «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» / Arthouse Traffic

Також у межах фестивалю вшосте відбувся Конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми. Організатори отримали понад 100 заявок з усієї України, серед яких обрали 17 фіналістів. Переможців визначило професійне журі українських кінематографістів: режисерка і сценаристка фільму «Стоп-Земля» Катерина Горностай, режисер і сценарист фільму «Мої думки тихі» Антоніо Лукіч, а також акторка театру і кіно («Погані дороги», «Клондайк») Оксана Черкашина. Нагородження відбулося на віртуальній церемонії закриття Чілдрен Кінофесту.

Результати Конкурсу:

● Найкращий український дитячий фільм року (нагорода в розмірі 15 000 грн) — анімаційна робота «Я — птах!» 14-річної Марії Ажислапової з Дніпра. Картина розповідає про маленького пінгвіна, який сприймає чайку за свою маму, і тому злітає у небо.

● Найкращий фільм у категорії 7—10 років (4 000 грн) — анімація «Напад хутряної риби» про двох совенят, яких неочікуваний друг урятував із біди (режисерка Анастасія Шинкаренко, 9 років, м. Вишневе).

● Найкращий анімаційний фільм у категорії 11—14 років (4 000 грн) — «Чорний лютий» 12-річного Матвія Глазунова, який минулого року здобув головний приз Конкурсу зі своєю попередньою стрічкою «Мелісса»; з 2014 року Матвій вдруге тікає від війни, зараз мешкає у Мукачеві. «Чорний лютий» — рефлексія війни російської агресії проти України.

● Найкращий ігровий фільм у категорії 11—14 років — горор «Привиди маєтку Міклашевського» (режисерка Поліна Лавриненко, 13 років, с. Біленьке, Запорізька обл.)

● Приз глядацьких симпатій, який присуджується за результатом голосування глядачів на сайті фестивалю, та нагороду у розмірі 8 000 грн отримала анімація «Звідки плями у Саламандри?» (режисер Василь Короп, 8 років, м. Київ).

Під час церемонії журі Конкурсу відзначило ще дві роботи. Спеціальну відзнаку журі за Найкращу режисуру отримала стрічка «Обереги» (режисерка Даша Ярмолюк, 11 років, м. Фастів) про підлітків, які, ховаючись від бомбардування, знаходять у підвалі послання з минулого. Ще одну Спеціальну відзнаку журі отримав 13-річний Іван Кудренко з Дніпра за свою комедійну роботу «Потрібен новий телефон».

Згодом фільми-фіналісти можна буде переглянути на YouTube-каналі Чілдрен Кінофесту.

9-й міжнародний кінофестиваль для дітей і підлітків Чілдрен Кінофест відбувся онлайн для більшої безпеки та доступності. Доступ до програми події був відкритий для глядачів і глядачок на території України та Польщі, яка прийняла найбільше тимчасово переміщених українців, а Конкурс дитячих фільмів могли переглянути охочі на території усього світу. Фестиваль зібрав понад 26 тисяч глядачів. Почесною амбасадоркою фестивалю у 2022 році стала акторка Ірма Вітовська.

Наступного року фестиваль відбудеться традиційно наприкінці травня — на початку червня та відзначатиме свій 10-річний ювілей.