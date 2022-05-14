Чілдрен Кінофест-2022 оголосив Амбасадорку
Щороку кінофестиваль для дітей і підлітків представляє у публічному середовищі амбасадор чи амбасадорка, допомагаючи поширювати ключові ідеї ініціативи.
Кіно досліджує світ. Творці фільмів або фіксують реальну дійсність, або фантазують, якою ця дійсність могла би бути. До зйомок кожної стрічки зазвичай причетна велика кількість людей — режисерів, продюсерів, сценаристів, операторів, акторів, монтажерів тощо — усі вони привносять у твір своє бачення світу. Тобто в кожному фільмі — різноманіття поглядів. Досліджуючи світ через кіно, глядачі зіштовхуються з різними світоглядами, дізнаючись нове та навчаючись. Так, кожен глядач трохи змінюється після перегляду, а, зрештою, потрохи змінюється і світ, — Ірма Вітовська.
Ірма Вітовська народилася в Івано-Франківську. З 1998 року вона працює у столичному Молодому театрі, у виставах якого грає і до сьогодні. Ірма Вітовська була ведучою телепроєктів, а також знімалася в кіно й серіалах — так, широко відомою акторка стала завдяки ролі в телесеріалі «Леся+Рома». Серед знакових робіт — ролі в стрічках «Брама» та «Мої думки тихі», за які була відзначена національними преміями «Золота Дзиґа» та «Кіноколо».
Щороку фестиваль підтримує Амбасадор чи Амбасадорка, які популяризують ідеї якісного сімейного дозвілля і культурного розвитку дітей та підлітків в Україні. Амбасадорами фестивалю у різні роки були співачки Христина Соловій і Джамала, співаки Андрій Хливнюк, Фагот, Дмитро Шуров, актор і кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв, письменниця Катерина Бабкіна та правозахисниця і письменниця Лариса Денисенко.
9-й Чілдрен Кінофест відбудеться з 3 до 12 червня 2022 року в онлайн-форматі на сайті online.childrenkinofest.com для глядачів із території України та Польщі. До 18 травня триває прийом заявок на участь у Конкурсі короткометражних фільмів, знятих дітьми. Повна програма фестивалю буде оголошена незабаром. Наразі представлена її ретроспективна частина — спеціальна добірка епізодів «Крота» до 65-річчя мультсеріалу.
Фестиваль «Чілдрен Кінофест» проводиться за підтримки House of Europe.
Медіапартнери: Kinofilms.ua, Kinowar.com, Нова українська школа, Теленеделя, Міжнародний кінофестиваль Kino Dzieci.
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