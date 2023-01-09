Найочікуваніші фільми 2023 року: рейтинг від IMDb

Які картини потрапили до десятки?

Найбільший у світі веб-ресурс про кінематограф IMDb склав список найочікуваніших кінострічок 2023 року на основі уподобань та очікувань користувачів сайту.

Перше місце у списку дісталося картині «Барбі» з Марго Роббі та Раяном Ґослінгом. На другому рядку — фільм жахів «Вінні-Пух: Кров і мед», а третє місце посіла кримінальна драма «Вбивці місячної квітки» з Леонардо ДіКапріо.

ТОП-10 найочікуваніших фільмів 2023 виглядає так:

1. «Барбі»

Дата виходу у кінопрокат: 21 липня

2. «Вінні-Пух: Кров і мед»

Дата виходу у кінопрокат: 15 лютого

3. «Вбивці місячної квітки»

Дата виходу у кінопрокат: травень

4. «Опенгеймер»

Дата виходу у кінопрокат: 21 липня

5. «Русалонька»

Дата виходу у кінопрокат: 26 травня

6. «Брати Супер Маріо у кіно»

Дата виходу у кінопрокат: 7 квітня

7. «Індіана Джонс та циферблат долі»

Дата виходу у кінопрокат: 30 червня

8. «Джон Вік 4»

Дата виходу у кінопрокат: 24 березня

9. «Нестримні 4»

Дата виходу у кінопрокат: вересень

10. «Людина-мураха та Оса: Квантоманія»

Дата виходу у кінопрокат: 17 лютого

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