Зіркова прем’єра нової української стрічки “КОРОЛІ РЕПУ”

7 августа 2023 22:26 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Зіркова прем’єра нової української стрічки “КОРОЛІ РЕПУ”
Зіркова прем’єра нової української стрічки “КОРОЛІ РЕПУ”
Adastra Cinema

2 серпня у київському кінотеатрі “Оскар” (ТРЦ Gulliver) відбулася зіркова прем’єра нової української стрічки “Королі репу” режисера Мирослава Латика, яка вийшла у прокат 3 серпня.

Першими глядачами довгоочікуваного проєкту стали: виконавці головних ролей Михайло Дзюба та Антон Вельбой, режисер Мирослав Латик, виконавці ролей антагоністів Юрій Кулініч та Дмитро Хом’як, композитор та автор саундтреку Cepasa,  Константин Грубич, Ксенія Мішина, Влада Дедкова, Віктор Андрієнко та ін . 

 

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“Королі репу” розповідають історію 17-річного хлопця за прізвиськом Казан (Михайло Дзюба), який разом зі своїм другом Арахісом (Антон Вельбой) мріють стати реперами, та не полишають сподівань “вирватися” зі свого буденного, провінційного життя. Казан закоханий у місцеву красуню Свєту (Карина Химчук), яка також мріє про красиве життя. І це бажання Казана отримати “більше” просто тут і зараз заводить його на стежку, з якої не так легко вибратися.   

У новій стрічці Мирослава Латика також зіграли зірки українського кіно Ірма Вітовська та Олена Узлюк, а в саундтреку звучать композиції Kalush, Cepasa, Krechet та Kazka.

Якими вийшли “Королі репу” можна дізнатися вже зараз - фільм демонструється на великих екранах з 3 серпня.

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