2 серпня у київському кінотеатрі “Оскар” (ТРЦ Gulliver) відбулася зіркова прем’єра нової української стрічки “Королі репу” режисера Мирослава Латика, яка вийшла у прокат 3 серпня.

Першими глядачами довгоочікуваного проєкту стали: виконавці головних ролей Михайло Дзюба та Антон Вельбой, режисер Мирослав Латик, виконавці ролей антагоністів Юрій Кулініч та Дмитро Хом’як, композитор та автор саундтреку Cepasa, Константин Грубич, Ксенія Мішина, Влада Дедкова, Віктор Андрієнко та ін .

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У новій стрічці Мирослава Латика також зіграли зірки українського кіно Ірма Вітовська та Олена Узлюк, а в саундтреку звучать композиції Kalush, Cepasa, Krechet та Kazka.

Якими вийшли “Королі репу” можна дізнатися вже зараз - фільм демонструється на великих екранах з 3 серпня.