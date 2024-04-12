«Емі Вайнхауз: Back to black»: прем’єрний показ довгоочікуваного байопіку у Києві

12 квітня 2024 00:10 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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«Емі Вайнхауз: Back to black»: прем’єрний показ довгоочікуваного байопіку у Києві
«Емі: Back to black»: прем’єрний показ довгоочікуваного байопіку у Києві
B&H

9 квітня у кінотеатрі Оскар в ТРЦ Gulliver відбулася прем’єра байопіку про легендарну Емі Вайнгауз. Серед гостей — співачка Ne Ta, екстрасенс Макс Гордєєв, співак та актор LOGVIN та інші.

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«Емі Вайнхауз: Back to black» — біографічний драматичний фільм 2024 року, заснований на житті британської співачки Емі Вайнгауз, зіграна Марісою Абелою. Фільм зняв Сем Тейлор-Джонсон, а сценарій написав Метт Ґрінгалґ. Окрім Маріси Абели, головні ролі виконали Джек О'Коннелл, Едді Марсан і Леслі Менвілл.

Після смерті Вайнгауз у 2011 році кілька режисерів намагалися зняти біографічні стрічки, але жоден з них не домігся свого. Емі довгий час боролася з алкогольною залежністю, але неодноразово відмовлялася від психіатричної допомоги, оскільки вважала, що це вплине на її творчі здібності. 

Друге розслідування смерті співачки підтвердило, що вона померла від отруєння алкоголем після періоду утримання від зловживання — на піку своєї слави Емі була знайдена мертвою в своїй квартирі в Камдені 23 липня 2011 року.

У 2018 році спадкоємці Вайнгауз оголосили, що підписали угоду на знімання фільму про її життя та кар'єру. До липня 2022 року StudioCanal розпочала виробництво, а фільмування відбувалися в Лондоні з січня по квітень 2023 року.

В кіно з 11 квітня!

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