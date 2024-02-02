«Інший Франко»: в український прокат виходить біографічна драма

В український прокат виходить фільм «Інший Франко», присвячений видатному сину великого батька – Петру Франко.

Фільм у прокаті вже з 8 лютого 2024 року. Головні ролі виконали В’ячеслав Довженко, Надія Левченко, Ахтем Сеітаблаєв та Ірина Кудашова.

Фільм розповідає про біографію сина великого «Каменяра» – Івана Франка. Петро був одним із засновників організації «Пласт», був льотчиком і засновником авіації в Галицькій армії, науковцем, який мав 36 наукових патентів на винаходи, депутатом Верховної Ради УРСР. Молодший Франко був репресований радянською владою, вивезений у Сибір, по дорозі загинув при загадкових обставинах.

Режисером байопіку виступив Ігор Висневський, для якого ця стрічка стане повнометражним дебютом. В байопіку грають кращі актори країни різних поколінь. Головну роль Петра Франка грає В’ячеслав Довженко, відомий насамперед завдяки ролі Серпня у фільмі Ахтема Сеітаблаєва «Кіборги». Актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв («Мамай», «Хайтарма», «Кіборги», «Додому», «Захар Беркут») зіграв колишнього друга Петра, який стає на інший політичний шлях у буремні часи початку радянської окупації України. Дружину головного героя грає Надія Левченко, яка визнана однією з кращих акторок івано-франківської сцени. Прикрасою акторського складу є Ірина Кудашова – зірка «Школи».

Саундтрек для стрічки «Інший Франко» записала вокальна формація «Пікардійська Терція». Їхня версія народної пісні «Розпрощався стрілець» вже визнана критиками та глядачами однією з найсильніших сторін байопіку.

Знімання проходили як у павільйонах, так і на справжніх історичних локаціях: у Львові у Стрийському парку та меморіальному музеї «Дім Франка». Спеціально для виробництва картини було збудовано репліку літака Першої світової війни моделі «Альбатрос», яка була позначена бортовим номером LVGC-15960. Саме з таким самим бортовим номером літав і сам Петро Франко.

Автори фільму проводили консультації з родиною Петра Франка та працівниками музею «Дім Франка» і зуміли відтворити картину українського життя та побуту у першій половині ХХ століття.

За сюжетом – червень 1941 року. В маєтку Франків у Львові – несподіваний гість. Це старий друг Петра Франка – Андрій Грищук. Пліч-о-пліч – крізь найбуремніші роки і події. Вони разом стояли біля витоків скаутської організації «Пласт», боролись за кохання однієї жінки. Два військові льотчики – вони рятувались з палаючого літака, вибирались із полону, в радянському Харкові не дали загинути від голоду дітям. Тепер світ – у вогні Другої світової. Хто і яку роль зіграє в історії? Це історія дружби, суперництва і кохання.

Байопік не буде комплементарною роботою на честь видатного науковця та політика. Режисер, сценарист та актори створили об'єктивну картину життя та роботи науковця та політичного діяча й мають на меті відновити історичну справедливість та знову зробити ім’я ще одного Франка відомим, а його спадок – важливим.

Петро Франко – історична постать, про яку ми мало знаємо. Він і засновник організації «Пласт», і один із тих, хто започаткував українську військову авіацію, і науковцем був – в голодні часи досліджував можливості харчової промисловості. Але водночас, із приходом у Львів СРСР, стає депутатом Верховної Ради УРСР. Це людина зі стосом таємниць та секретів в біографії, Але в нашому фільмі значно важливіше інше.

Байопік «Інший Франко» стане першою великою прем'єрою українського кіно 2024 року.

Стрічка виходить у широкий прокат з 8 лютого 2024 року.

Фільм створено компанією Ganza Film за підтримки Міністерства культури України.