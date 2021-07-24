Смех, счастье и удача Оуэна Уилсона

Американский актер Оуэн Уилсон давно не радовал зрителей своим появлением на экране. И вот в новом супергеройском сериале киновселенной Marvel «Локи» он составил отличный дуэт с Томом Хиддлстоном.

По поводу возвращения актера после долгой паузы «Теленеделя» вспоминает его «откровения»

– У меня синдром среднего брата. Я точно не знаю, что это такое, но уверен, что я им страдаю. Со старшим ребенком все понятно – он желанный первенец, младшему же уделяется больше всего внимания. Получается, что средний ребенок оказывается где-то между, как бы не в команде, понимаете? Видимо, из-за этого я вырос более чувствительным.

– У моей мамы отличное чувство юмора, и папа очень веселый человек! Вообще, можно сказать, что юмор – связующее звено в нашей семье. Отец был главой общественного телеканала в Далласе, и это был первый канал, по которому начали транслировать «Монти Пайтон» (британская комик-группа, популярная в 60–70-е годы. – Прим. ред.). Мой отец их действительно любил, так что расти рядом с ним и его друзьями мне было очень полезно!

– Моим соседом по комнате в колледже в Остине, штат Техас, был Уэс Андерсон (режиссер фильмов «Отель «Гранд-Будапешт», «Королевство полной луны» и других. Во многих его картинах снимался Уэлсон. – Прим. ред.). Уэс всегда хотел быть режиссером. В колледже я изучал английский язык, и он заставил меня вместе с ним поработать над сценарием. А потом захотел, чтобы мы с моим братом Люком сыграли в этом фильме. Мы сняли короткометражный фильм, из которого потом «вырос» фильм «Бутылочная ракета». После этого я начал сниматься в кино, мне стали предлагать роли. А я ведь и не думал об этом, когда рос в Техасе… Мне просто повезло.

– Я – техасец. Нас почему-то принято изображать мачо на лошадях, хотя главное в нас – способность добиваться поставленной цели, зачастую тихо и на своих двоих. Нас в семье трое братьев, все мы стали актерами (братья Оуэна – Люк и Эндрю – также стали актерами. – Прим. ред.) и добились определенных успехов, что в сегодняшней киноиндустрии не так-то просто. Представляете, нам, провинциалам, удалось получить пропуск на фабрику грез – без лишнего шума и суеты.

– С Беном Стиллером мы вместе снимались в «Кабельщике», а еще раньше, после того как на экраны вышла «Бутылочная ракета», Бен написал нам благодарственное письмо и с тех пор искал возможности поработать вместе. Я думаю, что у нас получается очень динамичная работа, мы как бы подзаряжаемся друг от друга.

– Для победы необязательно иметь накачанные мышцы – покорить можно обаятельной улыбкой, уверенностью в себе и позитивным настроем.

– Я из тех актеров, которым нравится дарить зрителю смех. Настоящий, искренний, душевный. Этот смех – самая большая награда и признание для меня. И если этого можно добиться, снимаясь в комедиях, я готов работать в этом жанре. И потом, каждому свое. Есть актеры, которым нравятся супергерои, погони и стрельба, а мне интереснее отношения между людьми, нюансы их характеров. Люди, которые умеют смеяться, обладают живым и острым умом.

– Перед съемками мы с Томом Хиддлстоном смотрели отрывки из фильмов, и он объяснял, как они повлияли на всю историю «Локи». Том сказал, что это единственная подготовка, которая мне нужна.

– Есть мужчины, которые могут и не дожить до кризиса среднего возраста – потому что они всю жизнь остаются подростками или, того хуже, детьми. Кстати, этим страдают почти все мои герои. Да и мне самому часто кажется, будто я только вчера окончил колледж!

– Голливуд можно воспринимать как колледж. Телевизионные актеры здесь абитуриенты, комедийные актеры – первокурсники, а драматические актеры – старшеклассники.



– Очень хочу быть счастливым. Нет ничего естественнее этого стремления, и интерес к противоположному полу играет в нем одну из главных ролей.

Текст: Ирина Горская / ТЕЛЕНЕДЕЛЯ