Шок-shorts–2020: программа фестиваля

#1 Прости меня, моя любовь

В программу вошли шокирующе откровенные и бесстыдно захватывающие фильмы, от которых зажгутся щеки даже самые раскрепощенные кинозрителей.

Испания, 2018, эротика, комедия, фантастика, реж. Эдуардо Казанова, 7 мин. 20 с.



Идеальный брак, олицетворяющий американскую мечту, трещит по швам. Джеки устала притворяться и скрывать свою истинную страсть к тому, кто понимает и чувствует ее лучше, чем любой человек на Планете.

#2 iMedium

Испания, 2016, ужасы, драма, реж. Альфонсо Гарсиа Лопес, 6 мин. 32 с.

Лус утратила всякую надежду найти свою пропавшую дочь живой. Она решает воспользоваться мобильным приложением iMedium, которое связывает напрямую с мертвыми людьми.

#3 Феромоны

Германия, 2016, анимация, реж. Хельмут Брейндер, 1 мин. 2 с.



Какие звуки и запахи вызывают возбуждение? А что заставляет нас испытывать отвращение? А что если провести эксперимент и попробовать смешать эти два чувства? Получится забавно, не так ли?

#4 Чужие постели

Испания, 2018, драма, реж. Джонай Гарсиа, 14 мин. 59 с.

Лаура убеждена в том, что полноценная жизнь не должна быть привилегией только здоровых. Вот почему она работает сексуальным ассистентом для людей с ограниченными возможностями, помогая им воплощать свои желания. Тем временем, ее парень Марко отчаянно пытается найти работу, чтобы любимая бросила свою профессию.

#5 Рай

Латвия, 2019, музыкальное видео, эротика, триллер, реж. Константин Одарст, 4 мин.

Необычайно красивый и провокационный эротический клип в стиле нео-нуар для латвийской электро-рок-группы Upsent на песню Paradise.

#6 Чужой внутри

Испания, 2015, фантастика, ужасы, драма, реж. Альфонсо Гарсиа Лопес, 6 мин. 8 с.

Ата, опытный охотник, утверждает, что его жену похитили инопланетяне. Он убеждает своего лучшего друга Тони помочь ему организовать спасательную операцию. Охота может стать поворотным моментом для них и для всего человечества.

#7 С Днем рождения, стерва

Великобритания, 2018, драма, ужасы, фантастика, реж. Стивен Дорингтон, 6 мин.

Эмма страдает от чудовищной травли в социальных сетях. В ее день рождения каждое виртуальное оскорбление становится реальным, и ее внешность начинает преображаться в худшую сторону. Девушка решает предпринять серьезные меры, которые станут катастрофическими для нее и ее семьи.

#8 Твой последний день на Земле

Испания, 2018, фантастика, драма, Марк Мартинес Хордан, 12 мин. 40 с.

Человек в костюме лисы преодолевает ограничения пространства и времени только с одной целью: вновь увидеть свою жену. Однако, со временем выясняется, что его планы куда амбициознее.

#9 Лайк

Италия, 2016, триллер, ужасы, реж. Джулио Маникарди, 19 мин. 56 с.

Таинственный серийный убийца ведет жуткое шоу, где он пытает и казнит своих жертв в прямом эфире, позволяя зрителям самостоятельно решить - виновен человек, или нет. Для вынесения вердикта нужно всего лишь нажать лайк.