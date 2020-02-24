Шок-shorts–2020: программа фестиваля
Окунись в безумный вихрь эротики, ужасов и полного безумия!
#1 Прости меня, моя любовь
Идеальный брак, олицетворяющий американскую мечту, трещит по швам. Джеки устала притворяться и скрывать свою истинную страсть к тому, кто понимает и чувствует ее лучше, чем любой человек на Планете.
#2 iMedium
Испания, 2016, ужасы, драма, реж. Альфонсо Гарсиа Лопес, 6 мин. 32 с.
Лус утратила всякую надежду найти свою пропавшую дочь живой. Она решает воспользоваться мобильным приложением iMedium, которое связывает напрямую с мертвыми людьми.
#3 Феромоны
Германия, 2016, анимация, реж. Хельмут Брейндер, 1 мин. 2 с.
Какие звуки и запахи вызывают возбуждение? А что заставляет нас испытывать отвращение? А что если провести эксперимент и попробовать смешать эти два чувства? Получится забавно, не так ли?
#4 Чужие постели
Испания, 2018, драма, реж. Джонай Гарсиа, 14 мин. 59 с.
Лаура убеждена в том, что полноценная жизнь не должна быть привилегией только здоровых. Вот почему она работает сексуальным ассистентом для людей с ограниченными возможностями, помогая им воплощать свои желания. Тем временем, ее парень Марко отчаянно пытается найти работу, чтобы любимая бросила свою профессию.
#5 Рай
Латвия, 2019, музыкальное видео, эротика, триллер, реж. Константин Одарст, 4 мин.
Необычайно красивый и провокационный эротический клип в стиле нео-нуар для латвийской электро-рок-группы Upsent на песню Paradise.
#6 Чужой внутри
Испания, 2015, фантастика, ужасы, драма, реж. Альфонсо Гарсиа Лопес, 6 мин. 8 с.
Ата, опытный охотник, утверждает, что его жену похитили инопланетяне. Он убеждает своего лучшего друга Тони помочь ему организовать спасательную операцию. Охота может стать поворотным моментом для них и для всего человечества.
#7 С Днем рождения, стерва
Великобритания, 2018, драма, ужасы, фантастика, реж. Стивен Дорингтон, 6 мин.
Эмма страдает от чудовищной травли в социальных сетях. В ее день рождения каждое виртуальное оскорбление становится реальным, и ее внешность начинает преображаться в худшую сторону. Девушка решает предпринять серьезные меры, которые станут катастрофическими для нее и ее семьи.
#8 Твой последний день на Земле
Испания, 2018, фантастика, драма, Марк Мартинес Хордан, 12 мин. 40 с.
Человек в костюме лисы преодолевает ограничения пространства и времени только с одной целью: вновь увидеть свою жену. Однако, со временем выясняется, что его планы куда амбициознее.
#9 Лайк
Италия, 2016, триллер, ужасы, реж. Джулио Маникарди, 19 мин. 56 с.
Таинственный серийный убийца ведет жуткое шоу, где он пытает и казнит своих жертв в прямом эфире, позволяя зрителям самостоятельно решить - виновен человек, или нет. Для вынесения вердикта нужно всего лишь нажать лайк.