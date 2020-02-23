Гретель и Гензель: известный шедевр Братьев Гримм в стиле мистического хоррора-триллера

23 февраля 2020 19:30 Александр Кива
Гретель и Гензель: известный шедевр Братьев Гримм в стиле мистического хоррора-триллера
Страшно НЕ увидеть! Хоррор "Гретель і Гензель" — уже в кино
Кинокомпания ММД

Каждый современный зритель формировал свое воображение о мире начиная со сказок.

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И, казалось бы, самые яркие образы от этих поучительных историй мы уже видели в собственном воображении. Но режиссер Осгуд Перкинс и звезда культового хоррора «Оно» София Лиллис готовы поспорить с этим!

Абсолютно новая, острая и крайне глубокая интерпретация всемирно известного шедевра Братьев Гримм в стиле мистического хоррора–триллера «Гретель і Гензель» в кинотеатрах Украины с 20 февраля!

Сказка, которая пугала в детстве

«Гензель и Гретель» – одна из самых знаменитых сказок мира. Ее переиздавали миллионными тиражами, ставили в театрах, по ее мотивам снимали фильмы. К вашему вниманию трейлер абсолютно новой, стильной, волшебной и ужасающей киноверсии старинной сказки Братьев Гримм.

В роли Гретель выступила звезда культового хоррора «Оно», 17–летняя звезда София Лиллис. За эту роль София стала обладательницей Премии канала «MTV» 2018 года.

«София – актриса, к которой сейчас обращено внимание зрителей всего мира. Она очень популярна, снимается в масштабных, крупных проектах, – рассказывает режиссер Оз Перкинс. – Когда мы начали работать, я узнал, что она – невероятно открытый и дружелюбный человек. А еще София – настоящая кинозвезда: она совершенно преображается во время съемок».

София Лиллис считает, что видение режиссера намного страшнее, чем оригинальная сказка: 

«Эту сказку, которая пугала нас в детстве, Перкинс решил переосмыслить для взрослых. Фильм повергает в ужас!»

«Гретель и Гензель исследуют самые глубинные детские страхи, – рассказывает режиссер. – Речь идет о страхе утраты невинности, о страхе быть изгнанным в мир прежде, чем ты будешь готов к взрослой жизни. Страх того, что люди, призваннве заботиться о тебе, отвернутся от тебя. Хуже того, речь идет об ужасающей правде о том, что взрослые часто обманывают детей». 

Страшно смотреть, но страшнее – не увидеть!

Съемки хоррора «Гретель и Гензель» проходили в Ирландии.

«Нам нужно было найти места, в которых бы сочетались красота и суровость, которые бы были реальны и волшебны, как сказка, – рассказывает исполнительный продюсер Automatik Сандра Йи Линг. – Место и время действия – лес, зима. Все это мы нашли в Ирландии». 

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Все костюмы для героев были разработаны специально для фильма: шляпы сшила ирландская модистка, обувь – сапожник, работающий по старинным технологиям. Кольцо ведьмы, которое играет определенную роль в повествовании, было разработано ирландским ювелиром. Передник Гретель – отголосок знаменитого костюма Дороти из «Волшебника Страны Оз». Некоторые истории остаются в сознании человечества на столетия. Страшно смотреть, но страшнее – не увидеть!

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