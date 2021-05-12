Премиальное соглашение Disney и SWEET.TV: обнародован рейтинг фильмов

12 мая 2021 17:49 Александр Кива
Премиальное соглашение Disney и SWEET.TV: обнародован рейтинг фильмов
Премиальное соглашение Disney и SWEET.TV: обнародован рейтинг фильмов
пресс-служба

Зимой национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV стал первым украинским OTT-сервисом, который открыл для своих зрителей премиальную библиотеку Disney по подписке.

На сервисе наблюдают большую популярность фильмов киностудии и делятся рейтингом. 

Премиальное соглашение между Disney и SWEET.TV было заключено в начале 2021 года. Теперь абоненты онлайн-кинотеатра могут просматривать премьеры киностудии значительно раньше. Также, они получили доступ к фильмам Marvel и вселенной «Звездные Войны» по подписке. Кроме этого, в кинозале сервиса появились эксклюзивы от Disney: фильмы, которые легально онлайн в Украине можно посмотреть только на SWEET.TV, а именно: «Малефисента: Владычица тьмы», «Холодное сердце 2», «Звездные войны: Скайуокер. Восход» и «Дамбо».

SWEET.TV обнародовал первые результаты сотрудничества с голливудской киностудией Disney по условиям эксклюзивного соглашения. Сервис составил рейтинг фильмов вселенной Marvel и франшизы «Звездные Войны» по популярности среди зрителей: в период с января по май общее количество просмотров достигло 330 тыс.

Среди фильмов про супергероев первое место заняла картина «Черная пантера», на втором месте разместилась первая часть «Мстителей», а тройку лидеров закрыл фильм «Первый мститель: Другая война». Общее количество просмотров франшизы Marvel достигла отметки в 300 тыс.

«Интересно, что на последнее место рейтинга попал «Железный Человек 2», который в четыре раза отстает от лидера. К нему во второй десятке присоединились фильмы про Тора, «Стражи галактики» и еще 2 части «Железного человека». Наше сотрудничество с Disney продолжается. Мы будем делать еще больше важных шагов для того, чтобы наши зрители могли смотреть качественное голливудское кино мирового класса», отмечает директор по маркетингу SWEET.TV Марина Русак.

Полный рейтинг фильмов Marvel по версии зрителей SWEET.TV:

Фильмы саги «Звездные войны» только начинают набирать популярность. Чаще всего зрители смотрели эксклюзив «Звездные войны: Скайуокер. Восход», на второе место поднялся «Изгой-один: Звёздные войны. Истории», тройку лидеров закрыл «Хан Соло: Звездные войны. Истории». В общем фильмы киновселенной набрали 30 тыс. просмотров.

  1. «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
  2. «Изгой-один: Звездные войны. Истории»
  3. «Хан Соло: Звездные войны. Истории»
  4. «Звёздные войны: Пробуждение силы»
  5. «Звёздные войны: Последние джедаи»

Кроме кинозала от Disney, на SWEET.TV доступны 260+ телеканалов в HD и 4К, и 10 000+ фильмов, среди которых украинские и голливудские эксклюзивы, бесплатно в тарифе.Также есть функция управления телеэфиром: можно ставить на паузу, перематывать и смотреть передачи в записи до 7 дней.

 

Материалы по теме

Эшли Тисдейл впервые показала публике лицо своей дочери
Новости

Эшли Тисдейл впервые показала публике лицо своей дочери
На ВДНГ можно будет исследовать жизнь динозавров
Афиша мероприятий

На ВДНГ можно будет исследовать жизнь динозавров
В семье Адель случилось большое горе
Новости

В семье Адель случилось большое горе
Від пацанки до панянки-5: Ира #Бакуля рассказала, как сложилась ее жизнь после проекта
Новости

Від пацанки до панянки-5: Ира #Бакуля рассказала, как сложилась ее жизнь после проекта

Популярное на сайте

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн
Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)
Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн

Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн
Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Популярное видео

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн
Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)
Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн

Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн
Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK