Премиальное соглашение Disney и SWEET.TV: обнародован рейтинг фильмов

Зимой национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV стал первым украинским OTT-сервисом, который открыл для своих зрителей премиальную библиотеку Disney по подписке.

На сервисе наблюдают большую популярность фильмов киностудии и делятся рейтингом.

Премиальное соглашение между Disney и SWEET.TV было заключено в начале 2021 года. Теперь абоненты онлайн-кинотеатра могут просматривать премьеры киностудии значительно раньше. Также, они получили доступ к фильмам Marvel и вселенной «Звездные Войны» по подписке. Кроме этого, в кинозале сервиса появились эксклюзивы от Disney: фильмы, которые легально онлайн в Украине можно посмотреть только на SWEET.TV, а именно: «Малефисента: Владычица тьмы», «Холодное сердце 2», «Звездные войны: Скайуокер. Восход» и «Дамбо».

SWEET.TV обнародовал первые результаты сотрудничества с голливудской киностудией Disney по условиям эксклюзивного соглашения. Сервис составил рейтинг фильмов вселенной Marvel и франшизы «Звездные Войны» по популярности среди зрителей: в период с января по май общее количество просмотров достигло 330 тыс.

Среди фильмов про супергероев первое место заняла картина «Черная пантера», на втором месте разместилась первая часть «Мстителей», а тройку лидеров закрыл фильм «Первый мститель: Другая война». Общее количество просмотров франшизы Marvel достигла отметки в 300 тыс.

«Интересно, что на последнее место рейтинга попал «Железный Человек 2», который в четыре раза отстает от лидера. К нему во второй десятке присоединились фильмы про Тора, «Стражи галактики» и еще 2 части «Железного человека». Наше сотрудничество с Disney продолжается. Мы будем делать еще больше важных шагов для того, чтобы наши зрители могли смотреть качественное голливудское кино мирового класса», — отмечает директор по маркетингу SWEET.TV Марина Русак.

Полный рейтинг фильмов Marvel по версии зрителей SWEET.TV:

Фильмы саги «Звездные войны» только начинают набирать популярность. Чаще всего зрители смотрели эксклюзив «Звездные войны: Скайуокер. Восход», на второе место поднялся «Изгой-один: Звёздные войны. Истории», тройку лидеров закрыл «Хан Соло: Звездные войны. Истории». В общем фильмы киновселенной набрали 30 тыс. просмотров.

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» «Изгой-один: Звездные войны. Истории» «Хан Соло: Звездные войны. Истории» «Звёздные войны: Пробуждение силы» «Звёздные войны: Последние джедаи»

Кроме кинозала от Disney, на SWEET.TV доступны 260+ телеканалов в HD и 4К, и 10 000+ фильмов, среди которых украинские и голливудские эксклюзивы, бесплатно в тарифе.Также есть функция управления телеэфиром: можно ставить на паузу, перематывать и смотреть передачи в записи до 7 дней.