Несокрушимая: триллер с Аннабелль Декстер-Джонс с 15 июля в кино

С 15 июля в украинских кинотеатрах стартует показ триллера “Несокрушимая”.

Героиня фильма - молодая женщина, профессиональный фотограф-натуралист, занимается съемкой дикой природы. Ради этого она отправляется в места, куда редко ступает нога человека. И вот, фотографируя оленей в лесной долине, она случайно становится свидетельницей страшной пытки и убийства человека группой мужчин.

Девушке удается сделать фотографии происходящего и скрыться незамеченной. С доказательствами преступления она отправляется в местный полицейский участок ближайшего городка. Оказывается, что преступники не только могут избежать наказания, более того, они способны выкрасть девушку вместе с машиной среди белого дня.

Заперев свою жертву в амбаре, похитители подвергают ее пыткам и намереваются убить. Фотографа спасает умение выживать в сложных условиях. Девушка находит в себе силы сбежать и применяет все свои навыки чтобы расправиться с преследующими ее обидчиками. Сможет ли бесстрашная героиня выстоять – смотрите в триллере «Несокрушимая» с 15 июля.