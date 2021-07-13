Несокрушимая: триллер с Аннабелль Декстер-Джонс с 15 июля в кино
С 15 июля в украинских кинотеатрах стартует показ триллера “Несокрушимая”.
Девушке удается сделать фотографии происходящего и скрыться незамеченной. С доказательствами преступления она отправляется в местный полицейский участок ближайшего городка. Оказывается, что преступники не только могут избежать наказания, более того, они способны выкрасть девушку вместе с машиной среди белого дня.
Заперев свою жертву в амбаре, похитители подвергают ее пыткам и намереваются убить. Фотографа спасает умение выживать в сложных условиях. Девушка находит в себе силы сбежать и применяет все свои навыки чтобы расправиться с преследующими ее обидчиками. Сможет ли бесстрашная героиня выстоять – смотрите в триллере «Несокрушимая» с 15 июля.