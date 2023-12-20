Номінант на премію «Оскар-2023»: в обраних кінотеатрах вийде стрічка «Іа»

Номінант на премію «Оскар-2023»: в обраних кінотеатрах вийде стрічка «Іа»

Дружня і ворожа Європа очима віслючка: вийшов український трейлер фільму «Іа» від знаного польського кінематографіста Єжи Сколімовського.

Читайте такожКиївський театр ляльок запрошує на прем'єру новорічної інтерактивної вистави «Казки для Миколая» в Україні розпочнуться покази драми «Іа». Цього року стрічка отримала номінацію на премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний фільм», де представляла Польщу. Режисер – Єжи Сколімовський – представник польської нової хвилі, володар «Золотого ведмедя» Берлінале за фільм «Старт» (1967), та Нагороди за найкращий сценарій Каннського кінофестивалю – за стрічку «Місячне сяйво» (1982).

Прокат картини обмежений – подивитися її можна буде лише в обраних кінотеатрах у короткий проміжок часу. Повний перелік кінотеатрів, у яких проходитимуть покази, незабаром з’явиться на сторінці фільму.

Іа – це ім’я зірки пересувного цирку, допитливого сірого ослика із сумними очима. Невдовзі після закриття цирку розпочинається його велика подорож Європою. На своєму шляху Іа стикається з різними людьми – добрими та злими. Це й поважна графиня, й молодий італійський священник, і буйна польська футбольна команда.

До акторського складу увійшли Ізабель Юппер («8 жінок», «Піаністка»), Сандра Држимальська («Хто ти, Філіпе?», Netflix-серіал Sexify), Матеуш Косьцюкевич («Обличчя / Рило»), Лоліта Шамма («Ван Ґоґ. На порозі вічності»).

Над стрічкою працювала команда знаних майстрів польського кінематографа. Режисерка монтажу – Аґнєшка Ґлінська, яка також зробила свій внесок у створення нещодавніх незалежних кіногітів «Мовчазні двійнята» та «Агнець». Дизайнерка костюмів – Катаржина Левінська («Мовчазні двійнята», «Зелений кордон», «Снігу більше не буде»).

Світова премʼєра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі 2022 року, де він отримав Приз журі, а композитора Павела Микетина відзначили Призом за найкращий саундтрек. Українська прем’єра минула на 7-му Київському тижні критики.

Фільм позитивно сприйняли критики: рейтинг на Rotten Tomatoes становить 96% із відзнакою «Сертифікована свіжість», яка присуджується фільмам із найкращими рецензіями, на Metacritic – 85 балів зі 100 із позначкою Must See.

Газета The New York Times назвала стрічку «Дикою, сміливою та експресіоністською», а The Sydney Morning Herald – «Красивим, навіть приголомшливим поєднанням зображення і звуку».