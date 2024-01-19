«Люблю тебе ненавидіти»: прем’єрний показ романтичної комедії у Києві!

Днями у кінотеатрі «Оскар» в ТРЦ Gulliver відбулася прем’єра романтичної комедії «Люблю тебе ненавидіти» із Сідні Свіні та Ґленом Павеллом у головних ролях!

Першими стрічку переглянули українські селебрітіз, топові блогери та ЗМІ! Серед перших глядачів: Даша Трегубова, Олексій Суровцев, Марина Александрова (СКАЖЕНА), Ілона Гвоздьова, Слава Соломка та інші.

Про фільм

Сідні Свіні та Ґлен Павелл у яскравій романтичній комедії! На ранок після ідеального першого побачення фатальна пристрасть закоханих перетворюється на холодну ненависть, доки доля не зводить їх разом на весіллі друзів в Австралії. Тож їм не залишається нічого іншого, окрім як вчинити по-дорослому і знову прикинутися парою.

Анна Малиновська та Ілона Гвоздьова / Пресслужба

Даша Трегубова / Пресслужба

Марина Александрова (СКАЖЕНА) / Пресслужба