MÉLOVIN приголомшив шанувальників заявою про приєднання до лав прикордонної служби

MÉLOVIN прямо зі сцени оголосив, що приєднався до лав Держприкордонслужби України.

6 липня у «Курені концертні» відбувся великий сольний концерт MÉLOVIN – із оновленим шоу, емоційною програмою та важливою заявою артиста.

Кожен концерт MÉLOVIN знаходить особливе місце в серцях шанувальників і меломанів. Співак завжди знає, чим здивувати і як змусити про себе говорити. Концерт у «Курені концертні» не став виключенням – навпаки, саме цього вечора прозвучала несподівана й резонансна новина про зміну статусу артиста.

Під фінал концерту до MÉLOVIN приєднався оркестр Державної прикордонної служби України. У цей момент артист звернувся до глядачів і оголосив про своє офіційне долучення до складу ДПСУ.

Мене запросили, тому тепер я держприкордонник і граю з цим Ансамблем. Несу свою службу, але музично – разом із цими неймовірними музикантами Державної прикордонної служби України. Дякую! – сказав MÉLOVIN зі сцени.

MÉLOVIN пояснює: це усвідомлений крок, адже він прагне бути корисним не лише як артист, а й як громадянин – через творчість підтримувати бойовий дух прикордонників і брати участь у благодійних ініціативах на користь служби.

Київський концерт був особливим ще й тому, що відкрив новий етап у кар’єрі MÉLOVIN. 2025 року артист святкує 10-річчя творчої діяльності – саме десять років тому він здобув перемогу у шоу «Х-Фактор», що дало старт його професійному шляху.