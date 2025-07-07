MÉLOVIN приголомшив шанувальників заявою про приєднання до лав прикордонної служби

7 липня 2025 08:57 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

MÉLOVIN приголомшив шанувальників заявою про приєднання до лав прикордонної служби
MÉLOVIN приголомшив шанувальників заявою про приєднання до лав прикордонної служби
Пресслужба

MÉLOVIN прямо зі сцени оголосив, що приєднався до лав Держприкордонслужби України.

6 липня у «Курені концертні» відбувся великий сольний концерт MÉLOVIN – із оновленим шоу, емоційною програмою та важливою заявою артиста. 

Кожен концерт MÉLOVIN знаходить особливе місце в серцях шанувальників і меломанів. Співак завжди знає, чим здивувати і як змусити про себе говорити. Концерт у «Курені концертні» не став виключенням – навпаки, саме цього вечора прозвучала несподівана й резонансна новина про зміну статусу артиста.

Під фінал концерту до MÉLOVIN приєднався оркестр Державної прикордонної служби України. У цей момент артист звернувся до глядачів і оголосив про своє офіційне долучення до складу ДПСУ.

Мене запросили, тому тепер я держприкордонник і граю з цим Ансамблем. Несу свою службу, але музично – разом із цими неймовірними музикантами Державної прикордонної служби України. Дякую! – сказав MÉLOVIN зі сцени.

MÉLOVIN пояснює: це усвідомлений крок, адже він прагне бути корисним не лише як артист, а й як громадянин – через творчість підтримувати бойовий дух прикордонників і брати участь у благодійних ініціативах на користь служби.

Київський концерт був особливим ще й тому, що відкрив новий етап у кар’єрі MÉLOVIN. 2025 року артист святкує 10-річчя творчої діяльності – саме десять років тому він здобув перемогу у шоу «Х-Фактор», що дало старт його професійному шляху.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

MELOVIN

Матеріали на тему

МÉLOVIN на балконі готелю «Україна» з ЛГБТ-прапором: символ свободи у серці столиці
Новини

МÉLOVIN на балконі готелю «Україна» з ЛГБТ-прапором: символ свободи у серці столиці
Переможниця «Неймовірних дуетів» Iskra розповіла про роботу з Melovin
Новини

Переможниця «Неймовірних дуетів» Iskra розповіла про роботу з MelovinЕксклюзив
MÉLOVIN з піснею «Тормоз чи на газ» зібрав майже 1 млн гривень для військового
Новини

MÉLOVIN з піснею «Тормоз чи на газ» зібрав майже 1 млн гривень для військового
Під час концерту MÉLOVIN у Харкові зникло світло: «Апаратура та електрика не витримали енергетики»
Новини

Під час концерту MÉLOVIN у Харкові зникло світло: «Апаратура та електрика не витримали енергетики»
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Переможниця «МастерШеф» Наталка Нікішина розповіла про рівноправ’я в родині

Переможниця «МастерШеф» Наталка Нікішина розповіла про рівноправ’я в родині
МастерШеф 15 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 31.05.2025

МастерШеф 15 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 31.05.2025
Остап Ступка вперше розповів про онучку

Остап Ступка вперше розповів про онучку
Вар’єте, імпровізації, триб’юти: палкий липень у Caribbean Club та Pepper’s Club

Вар’єте, імпровізації, триб’юти: палкий липень у Caribbean Club та Pepper’s Club

Популярне відео

МастерШеф 15 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 31.05.2025

МастерШеф 15 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 31.05.2025
Українська відьма Таня Гай презентувала дебютний сингл

Українська відьма Таня Гай презентувала дебютний сингл
Гудімов і Харчишин, Epolets та AVIATOR: що варто побачити в Caribbean Club та Pepper’s Club у червні

Гудімов і Харчишин, Epolets та AVIATOR: що варто побачити в Caribbean Club та Pepper’s Club у червні
МастерШеф 15 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 24.05.2025

МастерШеф 15 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 24.05.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK