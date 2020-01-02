Константин Войтенко не хотел свадьбу

Актер ситкома «Будиночок на щастя» признался, что не планировал праздновать свою женитьбу

Сколько процентов мужчин представляли день своей свадьбы? Этот бонусный вопрос после одного из конкурсов «Хто зверху?» смутило мужскую команду в составе Константина Войтенко , Валентина Михиенко, Никиты Добрынина и Сергея Притулы. Ведь представляют, каким будет этот день, обычно женщины. И делают это еще задолго до предложения руки и сердца.

– Никто из парней, мне кажется, об этом не фантазирует, – рассказал участник мужской команды Валентин Михиенко. – Если думать о свадьбе, то только о последствиях, о том, на что ты подписываешься (улыбается).

А в семье Константина Войтенко, актера сериала Нового канала «Будиночок на щастя», было еще иначе. Свою свадьбу не представлял не только он, но и его жена.

– Мы с Валей (жена Константина – прим. ред.) не планировали праздновать, – рассказал в перерыве между съемками «Хто зверху?» Войтенко. – Передумали в последний момент, и за неделю «до» все спланировали. У нас получилось целых три свадьбы – роспись в ЗАГСе, венчание и празднование. Все было очень легко и ненавязчиво – фуршет, друг-ведущий вместо длинных столов и конкурсов.