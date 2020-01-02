Константин Войтенко не хотел свадьбу

2 января 2020 08:00 Александр Кива
Константин Войтенко не хотел свадьбу
Константин Войтенко

Актер ситкома «Будиночок на щастя» признался, что не планировал праздновать свою женитьбу

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Сколько процентов мужчин представляли день своей свадьбы? Этот бонусный вопрос после одного из конкурсов «Хто зверху?» смутило мужскую команду в составе Константина Войтенко, Валентина Михиенко, Никиты Добрынина и Сергея Притулы. Ведь представляют, каким будет этот день, обычно женщины. И делают это еще задолго до предложения руки и сердца.

– Никто из парней, мне кажется, об этом не фантазирует, – рассказал участник мужской команды Валентин Михиенко. – Если думать о свадьбе, то только о последствиях, о том, на что ты подписываешься (улыбается).

А в семье Константина Войтенко, актера сериала Нового канала «Будиночок на щастя», было еще иначе. Свою свадьбу не представлял не только он, но и его жена.

– Мы с Валей (жена Константина – прим. ред.) не планировали праздновать, – рассказал в перерыве между съемками «Хто зверху?» Войтенко. – Передумали в последний момент, и за неделю «до» все спланировали. У нас получилось целых три свадьбы – роспись в ЗАГСе, венчание и празднование. Все было очень легко и ненавязчиво – фуршет, друг-ведущий вместо длинных столов и конкурсов.

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