Фестиваль «Мини Мисс Кияночка - 2019»: HAPPY SANTA!

23 декабря 2019 17:44 Александр Кива
Фестиваль «Мини Мисс Кияночка - 2019»: HAPPY SANTA!

В канун Дня Св. Николая в концерт-холле "Caribbean Club" состоялся невероятный детский фестиваль моды и таланта «Мини Мисс Кияночка - 2019».

Ежегодный региональный конкурс уже в седьмой раз собрал на одной сцене юных моделей и талантов.
 
Гости фестиваля смогли окунуться в настоящую праздничную атмосферу благодаря сказочным образам маленьких участниц. Тематика фестиваля в этом году была необычайно сказочной - Happy Santa.
 
На огромной белоснежной сцене юные модели продемонстрировали невероятные коллекции дизайнеров Galina Tkachenko "Моя прекрасная леди" (г. Краснодар) и Тамилы Каминской "Mom Loves  Me (г. Киев), поразили мощной подготовкой и дефиле! Не менее захватывающими были и творческие номера участниц, которые вызвали восторг даже у самых строгих членов жюри. К слову, жюри, как всегда, разделилось на две части: взрослое и детское.
 
В этом году в конкурсе приняли участие 18 участниц в возрасте от 4 до 14 лет и 2 театра мод.  Гран-При в категории «Мини Мисс Кияночка - 2019» удостоилась Бондаренко Дарина (12 лет), Гран-При в категории «Мини Топ-Модель Киева - 2019» с достоинством выиграла Дугельная Анна (9 лет), а Гран-При Олимпиады сценических искусств "Голден Лаурель-2019" в честной борьбе выиграла театральная студия мод "Пані Ірина" (г. Запорожье).
 
В своих категориях победительницами стали:
Маленькая Мисс Кияночка-2019 - Луцкая Соня (6 лет)
  • Мини Мисс Кияночка-2019 -Пличко Полина (10  лет)
  • Юная Мисс Кияночка-2019 - Волошун София (11 лет)
  • Маленькая Топ-модель Киева 2019 - Иванчик Анастасия (6 лет)
  • Мини Топ-Модель Киева 2019 - Полетахина Катерина (9 лет)
  • Юная Топ-модель Киева 2019 - Бартенева Алина (14 лет)
 
Абсолютно все участницы получили невероятные цветочные композиции от  "Камелии", специальные подарки от бренда "L'Carousel," подарки от других партнеров и спонсоров Фестиваля, дипломы, короны и ленты. Но маленькие  участницы Фестиваля  не забыли и о подарках  тем, кто в них нуждается больше всего. В рамках акции "От сердца к сердцу" они приготовили подарки ко Дню Святого Николая воспитанницам Пугачевского психоневрологического интерната.
В новогоднем фешн-шоу приняли участие талантливые артисты ПЦ PARADIZ: Danil Monaco, Никита Медведев, Элиана Бублик и потрясающая певица Дарина Галицкая. 

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