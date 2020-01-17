Леди Гага станет мамой
33-летняя Леди Гага решила стать мамой, сообщают западные СМИ.
Во время обследования она была очень неспокойной.
Инсайдеры, знакомые со звездой, отмечают, что в какой-то момент Леди Гага рассказала о проблеме, которая ее беспокоит.
Она получила все, что хотела. Однако ей некому передать свой талант и свое состояние.
До недавнего времени звезда не оставляла надежд отыскать настоящую любовь, чтобы ребенок появился в полноценной и любящей семье.
Однако время идет, а отношения не складываются.
Уже совсем скоро Гага может объявить об изменениях в ее жизни публично.
Напомним,