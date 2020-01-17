Леди Гага станет мамой

33-летняя Леди Гага решила стать мамой, сообщают западные СМИ.

Принять такое масштабное решение ей помог случай на сцене: во время концерта в Лас-Вегасе Леди Гага неудачно упала , ей пришлось даже обращаться за помощью к медикам.

Во время обследования она была очень неспокойной.

Инсайдеры, знакомые со звездой, отмечают, что в какой-то момент Леди Гага рассказала о проблеме, которая ее беспокоит.

Она получила все, что хотела. Однако ей некому передать свой талант и свое состояние.

До недавнего времени звезда не оставляла надежд отыскать настоящую любовь, чтобы ребенок появился в полноценной и любящей семье.

Однако время идет, а отношения не складываются.

Слухи о романе Леди Гаги и Брэдли Купера не подтвердились / Fotobank / GettyImages

Леди Гага не намерена ждать старости и идеального мужчину. Из-за врожденной неврологической болезни выносить ребенка самостоятельно звезда не сможет, однако она намерена усыновить малыша или воспользоваться услугами суррогатной матери.

Уже совсем скоро Гага может объявить об изменениях в ее жизни публично.

Напомним,