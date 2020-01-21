Черноморские игры-2020: сделайте первый шаг к своей мечте

21 января 2020 13:25 Александр Кива
Черноморские игры-2020: сделайте первый шаг к своей мечте
Черноморские игры-2020: сделайте первый шаг к своей мечте

Компания «Таврийские Игры» продолжает прием заявок на участие в 18-м Всеукраинском благотворительном детском фестивале «Черноморские Игры».

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 «Черноморские игры» - это фестиваль-конкурс, где главным конкурсом является вокальный. В нем принимают участие исполнители в возрасте от 6-ти до 16-ти лет. В состав жюри конкурса входят известные специалисты музыкальной индустрии и музыкальных мас-медиа.

Фестиваль «Черноморские Игры» ежегодно привлекает внимание как зрителей, так и СМИ. Фестивальные события на Скадовской набережной посещают более 50 тыс. зрителей. Около 3 млн. зрителей смотрят прямую трансляцию фестиваля на телеканале М1 и еще более 600 тыс.посетителей интересуются событием в интернете. Более 200 публикаций в СМИ и 35 телевизионных сюжетов на ведущих телеканалах Украины - таково медийное проявление фестиваля.

В разных годах в «Черноморских Играх» принимали участие: Тина Кароль, Анастасия Каменских, Надежда Дорофеева, Юлия Санина, Михаил Хома, Алена Омаргалиева, Ирина Розенфельд, Мика Ньютон, Юлия Войс, Иван Дорн, Марк Савин, Иван Березовский, LAUD, Элина Иващенко и другие.

 

СРОКИ ФЕСТИВАЛЯ

  • 19.12.2019 -01.03.2020 -  прием заявок
  • 01.03.2020-01.04.2020 -  онлайн-прослушивания
  • 16.05.2020-17.05.2020 - прослушивания исполнителей  вживую (г. Киев)
  • 24.07.2020- полуфинал (г. Скадовск)
  • 25.07.2020- финал (г. Скадовск)
  • 26.07.2020 - соревнование за Гран-при и гала-концерт (г. Скадовск)

Сделайте первый шаг к своей мечте! Заполните заявку на участие в фестивале можно по ссылке

Ознакомиться с положением вокального конкурса можно здесь

Все мероприятия фестиваля «Черноморские Игры» являются бесплатными для зрителей и участников.

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