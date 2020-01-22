ТОП-5 знаменитостей, которые лишились карьеры из-за лишнего веса

22 января 2020 22:00 Алла Лысак
ТОП-5 знаменитостей, которые лишились карьеры из-за лишнего веса
ТОП-5 знаменитостей, которые лишились карьеры из-за лишнего веса
Fotobank / GettyImages

Рассказываем о людях, которые променяли свою карьеру и популярность в Голливуде на вредные привычки и фастфуд.

Мэрайя Кэри

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Мэрайя всегда отличалась утонченностью и грациозностью, но тяжелое расставание с миллиардером из Австралии поставило крест на осиной талии звезды на долгие месяцы. 

Вес достиг отметки в 120 килограммов, из-за чего Мэрайя с трудом влезала в свои сценические костюмы.

На протяжении почти двух лет звезда пыталась снизить вес, сил для этого ей придали новые романтические отношения с танцором по имени Брайан.

Однако Мэрайя существенно сократила свой концертный график, фанаты уже не воспринимают ее так, как раньше.

ТОП-5 знаменитостей, которые лишились карьеры из-за лишнего веса / Fotobank / GettyImages
 Брендан Фрейзер

Когда-то Брендан сводил с ума миллионы женщин, однако после развода с женой нашел утешение в еде. Это привело к появлению лишнего веса, дорога к ролям накаченных мачо и сердцеедов для актера оказалась закрытой.

Но Брендан все еще периодически появляется на экране в амплуа заботливого отца и примерного семьянина. 

ТОП-5 знаменитостей, которые лишились карьеры из-за лишнего веса / Fotobank / GettyImages

Кристина Агиллера

Мы помним Кристину хрупкой, женственной и миниатюрной! На заре своей карьеры девушка действительно обладала идеальной фигурой.

Потом были роды, а через два года еще и развод, который не добавил душевного равновесия звезде.

С тех пор певица то худеет, то поправляется, а в это время ее карьера идет под откос.

ТОП-5 знаменитостей, которые лишились карьеры из-за лишнего веса / Fotobank / GettyImages

Мэтью Пэрри

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Многие знают Мэтью по роли в нашумевшем и легендарном телесериале «Друзья». После успеха этого ситкома актера буквально засыпали самыми разными предложениями.

Но на экранах он с тех пор появлялся очень редко, отдав предпочтение алкоголю, наркотикам и вредной еде. Такие пристрастия сделали актера полным и состарили.

Предложения от режиссеров прекратились и Мэтью пришлось довольствоваться лишь воспоминаниями о славе. 

ТОП-5 знаменитостей, которые лишились карьеры из-за лишнего веса / Fotobank / GettyImages

Рассел Кроу

Когда-то Рассел был «Гладиатором», прославившимся на весь мир не только шикарной игрой, но и прекрасным телом, а теперь для располневшего актера в Голливуде не нашлось места совсем, даже СМИ не интересуются его жизнью. 

Сам Кроу признавался, что ему сложно сдерживать свои эмоции, поэтому он и злоупотребляет алкоголем.

ТОП-5 знаменитостей, которые лишились карьеры из-за лишнего веса / Fotobank / GettyImages

Напомним,

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