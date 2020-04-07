Первые ласточки: что делает на карантине Александр Рудинский
Звезда сериала Нового канала «Первые ласточки» рассказал, чем занимается на карантине вместе со своей второй половинкой
– Учусь водить машину, пока нет водителей на дорогах, – делится Рудинский. – Купил плейстейшн, учу свою невесту Марию играть в FIFA 2020. Еще мы пересматриваем старые фильмы Скорсезе, трилогию «Крестного отца» и другие оскороносные киноленты 60-х и 70-х годов.
Скучать дома актеру не дают не только кино и литература, но и работа в огороде.
– Теще помогаю заниматься садом – убираю, копаю, – признается Александр. – Вот недавно впервые в жизни посадил несколько деревьев!
Напомним,