Тест: Какую рекомендацию от терапевта из сериала Короли палат ты получишь?

Тест: Какую рекомендацию от терапевта из сериала Короли палат ты получишь?

13 апреля в 23:00 на ТЕТ начинается показ смешного и жизненного сериала о буднях двух братьев-врачей — педиатра Тараса Шуйко и пластического хирурга Егора Шуйко.

Проходи тест от ТЕТ , и получи свою рекомендацию от разных героев ситкома

Чтобы получить совет, нужно рассказать о досуге после рабочего дня, про свои предпочтения в еде, самые отчаянные поступки и свою суперсилу.

В результате – герои сериала “Короли палат” распишут заключение. Например, психотерапевт "Королей палат" выпишет рецепт по запуску волны улыбок в Сети.

А мудрый хиропрактик посоветует практиковать упражнение, которое тренирует терпение, а его результат поразит всех подписчиков в социальных сетях.

Прямо сейчас проходи тест, а с 13 апреля включай юмористический сериал “Короли палат” в 23:00 на телеканале ТЕТ, чтобы от души посмеяться.