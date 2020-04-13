Тест: Какую рекомендацию от терапевта из сериала Короли палат ты получишь?

13 апреля 2020 11:45 Александр Кива
Тест: Какую рекомендацию от терапевта из сериала Короли палат ты получишь?
Тест: Какую рекомендацию от терапевта из сериала Короли палат ты получишь?

13 апреля в 23:00 на ТЕТ начинается показ смешного и жизненного сериала о буднях двух братьев-врачей — педиатра Тараса Шуйко и пластического хирурга Егора Шуйко.

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 Проходи тест от ТЕТ, и получи свою рекомендацию от разных героев ситкома.  

Чтобы получить совет, нужно рассказать о досуге после рабочего дня, про свои предпочтения в еде, самые отчаянные поступки и свою суперсилу. 

В результате – герои сериала “Короли палат” распишут заключение. Например, психотерапевт "Королей палат" выпишет рецепт по запуску волны улыбок в Сети.

А мудрый хиропрактик посоветует практиковать упражнение, которое тренирует терпение, а его результат поразит всех подписчиков в социальных сетях. 

Прямо сейчас проходи тест, а с 13 апреля включай юмористический сериал “Короли палат” в 23:00 на телеканале ТЕТ, чтобы от души посмеяться. 

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