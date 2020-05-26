Солисту группы Scorpions Клаусу Майне — 72: Без музыки меня не существует

Когда-то он мог потерять свой неповторимый голос, но, благодаря врачам и настойчивости самого певца, все обошлось! Солисту Scorpions - Клаусу Майне - накануне исполнилось 72!

Какая песня группы в свое время была "виновата" в демографическом взрыве на планете? И какая женщина вдохновляет рокера уже много лет? Несколько фактов из жизни живой легенды рок-музыки сегодня вспомнили в программе "Утро с Интером".

"Still loving you" - одна из самых известных композиций Scorpions. В свое время она была хитом дискотек. Люди под нее танцевали, встречались, влюблялись. Говорят, что через год после выхода сингла, в 1985, в мире был зафиксирован небывалый всплеск рождаемости. То ли в шутку, то ли всерьез причиной бэби-бума музыкальные критики называют именно эту песню!

Совпадение или нет, но в том же году и у Клауса Майне родился ребенок. Тогда музыкант уже 8 лет был в браке. Свою жену Габи встретил на одной из вечеринок. Ей тогда было всего 16. Но, несмотря на семилетнюю разницу в возрасте, влюбленные поженились. После свадьбы Габи осталась в Германии, а солист легендарных Scorpions отправился покорять мир.

В восьмидесятых группа практически без перерыва гастролировала. США, Европа, Азия - Scorpions взлетели на вершину музыкального Олимпа. Но на одном из концертов произошло непредвиденное: Клаус Майне потерял голос. Прогнозы врачей были неутешительны. Певец перенес две операции на связках, потом была длительная реабилитация. Почти год Клаус Майне не выходил из дома - репетировал. И смог не только полностью восстановить голос, но даже расширил свой вокальный диапазон.

В 1988 группа впервые приехала с концертами по ту сторону «железного занавеса» - в СССР. Здесь Scorpions дали десять концертов, которые прошли с аншлагами. Вдохновившись таким теплым приемом, Клаус Майне написал свой знаменитый хит «Ветер перемен».

Легендарные Scorpions на сцене уже более полувека. Музыканты так же полны энергии: записывают альбомы и гастролируют по миру со своим неизменным солистом - Клаусом Майне. Он продолжает петь, хотя из-за очередной болезни связок снова мог потерять голос ... «Без музыки меня не существует. Играть рок - это моя единственная цель и желанная мечта», - говорит Клаус Майне. И в свои 70+ продолжает выходить на сцену.