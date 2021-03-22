«МаніНаКармані» на Радіо П`ятниця

PR 22 марта 2021 17:20 Александр Кива
«МаніНаКармані» на Радіо П`ятниця
«МаніНаКармані» на Радіо П`ятниця
пресс-служба

На Радіо П`ятниця з`явилися «МаніНаКармані» і ці «мані» хочуть бути у вашому кармані!

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З 22 березня по 16 квітня тричі на день у прямому ефірі радіостанції розігрується по 500 гривень! Для участі в проекті потрібно відправити СМС на номер 7610 з першим словом "Гроші" та чекати на дзвінок ведучого.

Для перемоги необхідно підняти слухавку і назвати пісню, яка щойно пролунала в ефірі. Вгадаєте вірно – і 500 гривен ваші, не вгадаєте – то вони переходять джек-потом іншому гравцю. Тож, слухайте уважно Радіо П`ятниця щодня, з ранку до вечора, та примножуйте «мані» на вашому кармані!

Подробиці шукайте на сайті radiopyatnica.com.ua або знаходьте у офіційному мобільному додатку Радіо П`ятниця, який можете безкоштовно завантажити у AppStore або Google Play

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