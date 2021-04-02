"Велика П`ятниця" на Радіо П`ятниця

З нагоди Міжнародного дня гумору Радіо П`ятниця влаштовує найкумеднішу "Велику П'ятницю" цієї весни!

До нашого Зіркового застілля у прямому ефірі завітають учасники найпопулярніших гумористичних шоу країні: Дизель-шоу, Квартал 95, Ліга Сміху, Мамахохотала і навіть легендарного «Золотого гусака», а також найвеселіші представники українського шоу-бізу!

Неперевершена Оля Полякова, кумедний та романтичний Гарік Бірча, зірка «Дизель-шоу» Вікторія Булітко, гуморист-гітарист Валерій Сараула. а також Гєна Вітер у дуеті з Наталею Холоденко, улюблений співак та тренер «Ліги сміху» Сергій Бабкін, зірка інтернету Іван Марунич, Таня Піскарьова, GROSU та інші.

Весь день в ефірі жарти, гумор, пісенні прем'єри. Чекаємо всіх 2-го квітня у прямому ефірі Радіо П`ятниця!

Подробиці шукайте на сайті https://radiopyatnica.com.ua або знаходьте у офіційному мобільному додатку Радіо П`ятниця, який можна безкоштовно завантажити у AppStore або Google Play.

