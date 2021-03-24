Родина року-2021: победители премии и звездные гости - фото

В роскошном Event Hall Regent Hill 18 марта состоялось торжественное награждение победителей почетной премии Родина року-2021, которая в этом году впервые прошла в Киеве и имеет все шансы стать ежегодной.

Успешное государство начинается с счастливой семьи, потому что каждый человек, прежде всего, заботится об уюте и благополучии близких - это самое важное для всех нас. На создание премии нас вдохновили, как известные крепкие украинские семьи художников, артистов и спортсменов, так и обычные многодетные семьи, которых мы должны знать и почтить, ибо именно они создают наше будущее", - делятся мыслями организаторы премии “Родина року” Ирина Климович и Ирина Оськина.

Главная цель ивента - напомнить обществу, что каждая семья - важная и особенная, а семейные ценности на самом деле бесценны и именно это является залогом возрождения и расцвета нации.

Церемония, на которой были отмечены наградами более сорока номинантов, поразила гостей изысканностью и утонченностью.

Среди представителей оргкомитета премии звездное жюри - Ольга Сумская, Олег Пинчук, Марина Кинах, Михаил и Валерия Присяжнюк, Михаил Ларин, Светлана Вольнова, Вячеслав и Ирина Дюденко и Владлен Неклюдов. Также в оргкомитет входили Александр Вознюк, Наталья Рытвина, Иван Степурин, Юлия Гершун.

Семейный Оскар получили более 15-ти семей со всей Украины, среди которых замечательные семьи телеведущей "1+1" Валентины Хамайко и Андрея Онистрата, телеведущего канала "Украина" Тимура и Инны Мирошниченко, певицы Камалии и Мохаммада Захура, народного артиста Украины Павла и Марины Зибровых, актера Дмитрия Ступки и Полины Логуновой и других известных звезд, украинских семей и многодетных семей, воспитывающих не менее двенадцати деток (полный список имен номинантов, гостей и партнеров можно найти на официальном сайте проекта).

Дизайнер Элай Рукос может гордиться титулом "Папа Года", а "Звездной мамой" стала Екатерина Бужинская. Гран-при "Мама года" получила ресторатор Лилия Олейник. Номинанты и победители премии делились секретами успешного сочетания родительства с творческой или профессиональной деятельностью.

Юную киевлянку Даниелу Шапочникову - певицу и будущую звезду ледовых арен - наградили званием "Ребенок года".

Изюминкой проекта стала номинация "Гордость страны" - особая награда для тех, кто прославляет Украину на весь мир. В этом году с триумфом приветствовали ее победителей - голливудскую актрису украинского происхождения Миллу Йовович, главного врача-кардиохирурга Украины Бориса Тодурова, выдающегося художника Ивана Марчука, известную тележурналистку, ведущую ТСН.Тиждень Аллу Мазур и писателя Владимира Никитенка.

Награждали победителей премии DZIDZIO, Святослав и Кристина Гринчуки, Евгений Клопотенко, Ольга Атанасова, Александр Прохоров, Виталина Ющенко, Вячеслав Соломка, Екатерина Файн, Ирина Бактиая и другие.

Основатели проекта благодарны всем замечательным семьям, которые приняли участие в событии и вдохновили украинские семьи своим славным примером.

Текст и фото предоставлены пресс-службой премии (PR agency Лалы Цукерман GLORY)