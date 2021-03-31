Зірки шоу-бізу зробили сюрприз до Дня народження MONATIK

PR 31 марта 2021 14:24 Александр Кива
Зірки шоу-бізу зробили сюрприз до Дня народження MONATIK
Зірки шоу-бізу зробили сюрприз до Дня народження MONATIK
пресс-служба

Радіо NRJ зібрало твоїх кумирів разом, аби дізнатися улюблені пісні головного ритмолова країни.

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1 квітня, у День народження MONATIK, радіо NRJ підготувало крутий сюрприз усім фанатам. Ведучими вечірнього шоу “VIP-Charter”стануть зірки шоу-бізу. Вони розповідатимуть про улюблені треки виконавця, аби разом влаштувати вечірку на честь іменинника.

Вєра Брєжнєва, Олександр Гудков, The Hardkiss, Dorofeeva, Vladimir Dantes, alyona alyona, ZIVERT, L’One, Lida Lee, Nino, Вікторія Батуї та Гарік Корогодський чекатимуть тебе на борту VIP-Charter о 19:00. Не запізнюйся!

Нагадаємо, що радіо NRJ вже випробувала такий формат шоу. До цього зірки об’єдналися спеціально до виходу спільного треку “Bestseller”від Макса Барських та ZIVERT.

Подробиці шукайте на сайті NRJ.

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