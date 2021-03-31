Зірки шоу-бізу зробили сюрприз до Дня народження MONATIK

Радіо NRJ зібрало твоїх кумирів разом, аби дізнатися улюблені пісні головного ритмолова країни.

1 квітня, у День народження MONATIK, радіо NRJ підготувало крутий сюрприз усім фанатам. Ведучими вечірнього шоу “VIP-Charter”стануть зірки шоу-бізу. Вони розповідатимуть про улюблені треки виконавця, аби разом влаштувати вечірку на честь іменинника.

Вєра Брєжнєва, Олександр Гудков, The Hardkiss, Dorofeeva, Vladimir Dantes, alyona alyona, ZIVERT, L’One, Lida Lee, Nino, Вікторія Батуї та Гарік Корогодський чекатимуть тебе на борту VIP-Charter о 19:00. Не запізнюйся!

Нагадаємо, що радіо NRJ вже випробувала такий формат шоу. До цього зірки об’єдналися спеціально до виходу спільного треку “Bestseller”від Макса Барських та ZIVERT.

Подробиці шукайте на сайті NRJ.