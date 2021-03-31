Зірки шоу-бізу зробили сюрприз до Дня народження MONATIK
Радіо NRJ зібрало твоїх кумирів разом, аби дізнатися улюблені пісні головного ритмолова країни.
Вєра Брєжнєва, Олександр Гудков, The Hardkiss, Dorofeeva, Vladimir Dantes, alyona alyona, ZIVERT, L’One, Lida Lee, Nino, Вікторія Батуї та Гарік Корогодський чекатимуть тебе на борту VIP-Charter о 19:00. Не запізнюйся!
Нагадаємо, що радіо NRJ вже випробувала такий формат шоу. До цього зірки об’єдналися спеціально до виходу спільного треку “Bestseller”від Макса Барських та ZIVERT.
Подробиці шукайте на сайті NRJ.