Камалия в Сети рассказала об обмане мужа и его причине
5 апреля 2021 11:52
Певица KAMALIYA с мужем
пресс-служба
Певица Камалия не делает из личной жизни тайну, поэтому часто рассказывает фолловерам в социальных сетях ее подробности.
Камалия отметила: о причине своей внезапной поездки муж ей сообщил не сразу, а свой отлет оправдал... внезапной командировкой.
Все мужья — обманщики! Они говорят вам, что едут в командировку, а на самом деле... едут, чтобы им сделали прививку. Более того, Захур не говорил мне об этом до сегодняшнего дня, хотя был дома всю неделю, — такой пост оставила исполнительница.
Напомним, что осенью прошлого года семья Захур тяжело переболела коронавирусом, но достаточно успешно с ним справилась. Камалия делилась ходом лечения во время лайвов в Сети.