Камалия в Сети рассказала об обмане мужа и его причине

5 апреля 2021 11:52 Александр Кива
Камалия в Сети рассказала об обмане мужа и его причине
Певица KAMALIYA с мужем
пресс-служба

Певица Камалия не делает из личной жизни тайну, поэтому часто рассказывает фолловерам в социальных сетях ее подробности.

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На днях артистка опубликовала видео со своим мужем, бизнесменом и меценатом Мохаммадом Захуром. Ролик был сделан в Лондоне, куда Захур прилетел ради вакцинации от COVID-19. Камалия отметила: о причине своей внезапной поездки муж ей сообщил не сразу, а свой отлет оправдал... внезапной командировкой. 

Все мужья — обманщики! Они говорят вам, что едут в командировку, а на самом деле... едут, чтобы им сделали прививку. Более того, Захур не говорил мне об этом до сегодняшнего дня, хотя был дома всю неделю, — такой пост оставила исполнительница.

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Камалия поспешила объяснить такой поступок супруга. В Украине не предусмотрена вакцинация иностранных граждан. Да и антитела, несмотря на перенесенную болезнь, уходят достаточно быстро.

Напомним, что осенью прошлого года семья Захур тяжело переболела коронавирусом, но достаточно успешно с ним справилась. Камалия делилась ходом лечения во время лайвов в Сети. 

 

 

 

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