Голливудские звезды заговорили на украинском в проекте SWEET.TV

SWEET.TV продолжает за свой счет создавать эксклюзивный украиноязычный дубляж для культовых фильмов, у которых раньше его не было.

Онлайн-кинотеатр SWEET.TV за свой счет создал эксклюзивный украиноязычный дубляж для фильмов «День сурка», «Красотка», «Дневник Бриджит Джонс», первых двух частей «Людей в черном» и мультфильму «Шрек 2» в проекте «Hollywood українською». Ленты можно посмотреть на сервисе бесплатно в тарифе.

До конца апреля украиноязычный дубляж получит фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», оскароносный «Форрест Гамп» и фильм «Лучший стрелок» с Томом Крузом в главной роли.

Также украиноязычную озвучку получат сериалы «Элементарно» и «Миллиарды». А вот все эпизоды сериалов «Декстер» (SWEET.TV озвучили седьмой сезон) и «Отбросы» посмотреть с украинской дорожкой на SWEET.TV можно уже сейчас.

Проект «Hollywood українською» набирает обороты. Мы даем нашим абонентам возможность смотреть любимые фильмы, мультфильмы и сериалы на украинском языке. Мы уверены, что украиноязычный дубляж создает невероятную атмосферу во время просмотра и помогает получить новые приятные впечатления от картин, — говорит директор национального онлайн-кинотеатра SWEET.TV Александр Резунов.

SWEET.TV – единственный украинский онлайн-кинотеатр, который создает украиноязычную дорожку для голливудской классики. Проблема доступности фильмов на украинском языке пока остается достаточно острой, ведь ленты, которые появлялись на экранах до 2006 года, не получали украиноязычный дубляж. Когда их показывали на национальных телеканалах, они озвучивались «на скорую руку», что приводило к потере качества.

Возможность самостоятельно создавать украиноязычный дубляж и озвучку открылась для сервиса после того, как он заключил прямые контракты с Disney, Paramount, Universal, Sony, американским телегигантом CBS и др. именно для территории Украины.

SWEET.TV фокусируется на предоставлении доступа к легальному контенту. Абоненты получают 260+ телеканалов в HD и 4K качестве, среди которых национальные, познавательные, фильмовые, детские, спортивные и другие. Есть возможность управлять ТВ-эфиром: пауза, перемотка и запись телепрограмм до 7 суток. Кроме телевидения, бесплатно в тарифе доступны 10 000+ фильмов. Большинство из них имеют украиноязычную дорожку.

Для новых абонентов на SWEET.TV действует специальная акция. Можно получить доступ ко всем функциям сервиса на 7 дней совершенно бесплатно. Подробнее по ссылке.