Лєра Татарчук заснувала благодійний проєкт, який збере 36 мільйонів гривень на лікування дитячих сердець
Благодійний фонд «Твоя Опора» та його засновниця Лєра Татарчук розпочинають флагманський проєкт під назвою «Велике маленьке серце» https://hearts.help/, щоб допомогти дітям з вродженими вадами серця.
Фонд має зібрати 36 мільйонів гривень на лікування 360 дітей. Сума включає проведення складних кардіохірургічних операцій в Амосова, реабілітацію, дорогі медикаменти, витратні матеріали для кожної дитини, а також ранню діагностику вад серця у плоду і немовлят та, звичайно, оновлення і ремонт медичного обладнання.
Щороку в Україні народжується від 2900 до 3500 діток з вродженими вадами серця.
Без надання хірургічної допомоги помирають 91% дітей зі складними вродженими вадами серця. Виживають 99,9% (!) прооперованих дітей з простими ВВС. Їхня якість життя не відрізняється від інших людей.
«Фактично кожну дитину можна врятувати, якщо вчасно оперувати, часто в перші дні життя. Однак орієнтовна вартість операції на серці – 100 тисяч гривень. Тобто, все, що потрібно: вчасна діагностика, допомога і гроші. Тому наш фонд вже багато років збирає кошти для проведення кардіохірургічних операцій. Це складний шлях, але врятовані життя дітей та щасливі очі батьків надихають. Ми у фонді та всі-всі, хто нас підтримують, переконані: маленькі серця мають отримати шанс на велике життя», — каже Лєра Татарчук, засновниця БФ «Твоя опора».
В рамках проєкту «Велике маленьке серце» фонд «Твоя Опора» разом із Лєрою Татарчук, запрошеними блогерами, зірками та партнерами проведе ряд активностей: п’ять благодійних тренувань зі скандинавської ходьби під патронатом Української федерації скандинавської ходьби, День серця, аутдор і радіокампанію та інше.
До великого збору долучилися: Сінево, NOVUS та Альфа-Банк. Вони підтримають проєкт «Велике маленьке серце» власними благодійними кампаніями.
Крім того партнерами проєкту стали: Асоціація серцево-судинних хірургів України, Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова, Українська Федерація скандинавської ходьби. Інформаційний партнер — Ivona.bigmir.net.