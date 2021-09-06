По губам: Анна Тринчер громко отпраздновала выход клипа

Певица, актриса и блогер Анна Тринчер, 2 сентября выпустила новый клип на песню "По губам".

Режиссером видео выступил популярный режиссер, клипмейкер Герман Ненов и Finegold Production. Это их вторая общая работа.

Данное событие Анна решила отметить громко и вкусно собрав друзей из блогерской тусовки и шоу-бизнеса в Pochayna Event Hall угощая различными закусками от Dip.Me, Мама Манана, China MA, Delhi Delhi. Атмосферу вечера создавало MARENGO.

Анна поделилась впечатлениями от съемок клипа длительностью в 27 часов и на больших экранах презентовала новую видеоработу также показав эксклюзивные кадры Backstage. Поздравить певицу с важным для нее событием и новым этапом в карьере пришли Амадор Лопес, Gena VITER, Маша Виноградова, Анна Добрыднева, Павел Зибров, NIKITA LOMAKIN, Александр Волошин, KHAYAT, Олег Машуковский, Елена Филонова и резиденты ключевых TikTok-домов Украины uLove Home и WHYNOT HOUSE, в котором состоит и сама певица.

Эксклюзивным партнёром видео работы «По губам» является декоративная косметика Glam Bee и Aviasales поиск дешевых авиабилетов.

«Я представлена в совершенно необычном для меня собирательном образе соблазнительницы. Семь трансформаций, неожиданных, абсолютно контрастных между собой! Мы задавались вопросом, у кого было такое количество образов в клипе, и насчитали только у Бейонсе и Джей Ло! Мы готовились к клипу больше месяца, показали очень сложную игру света. Заранее готовили танцевальные номера, проводили по четыре репетиции каждый день. Считаю, что вся наша команда достигла wow-эффекта.», — говорит Анна.

Меньше, чем через сутки клип "По губам" попал в тренды YouTube, всего за несколько дней поднялся на 3-ю позицию. Менеджмент артистки и режиссер очень довольны результатом.

«Я всегда знал, что у Ани очень активные поклонники, но в этот раз они превзошли сами себя, а, значит наша с Finegold Production работа им очень понравилась! Соотношение лайков к просмотрам говорит само за себя. Каждому седьмому человеку видео понравилось настолько, что он не поленился поставить лайк.

Сама Аня тоже в восторге, она получает очень много позитивных отзывов во всех социальных сетях. Это очень важно для меня, как для режиссера, надеюсь, наше следующее сотрудничество будет еще более крутым», — комментирует режиссер видео Герман Ненов.

На губах: Анна Трінчер голосно відсвяткувала вихід кліпу

Співачка, актриса і блогер Анна Трінчер 2 вересня презетувала новий кліп на пісню "По губам".

Режисером відео виступив популярний режисер, кліпмейкер Герман Ненов і Finegold Production. Це їхня друга спільна робота.

Подiю Анна вирішила відзначити голосно і смачно зібравши друзів з блогерської тусовки і шоу-бізнесу в Pochayna Event Hall пригощаючи різноманітними закусками від Dip.Me, Мама Манана, China MA, Delhi Delhi. Атмосферу вечора створювало MARENGO. Анна поділилася враженнями від зйомок кліпу тривалістю в 27 годин і на великих екранах презентувала нову відеороботу також показавши ексклюзивні кадри Backstage. Привітати співачку з важливим для неї подією і новим етапом в кар'єрі прийшли Амадор Лопес, Gena VITER, Маша Виноградова, Ганна Добриднєва, Павло Зібров, NIKITA LOMAKIN, Олександр Волошин, KHAYAT, Олег Машуковскій, Олена Філонова і резиденти ключових TikTok-будинків України uLove Home і WHYNOT HOUSE, в якому перебуває і сама співачка.

Ексклюзивним партнером відео роботи «По губам» є декоративна косметика Glam Bee і Aviasales пошук дешевих авіаквитків.

«Я представлена ​​в абсолютно незвичайному для мене збірному образі спокусниці. Сім трансформацій, несподіваних, абсолютно контрастних між собою! Ми задавалися питанням, у кого була така кількість образів в кліпі, і нарахували тільки у Бейонсе і Джей Ло! Ми готувалися до кліпу більше місяця, показали дуже складну гру світла. Заздалегідь готували танцювальні номери, проводили по чотири репетиції щодня. Вважаю, що вся наша команда досягла wow-ефекту. », - каже Анна.

Менше, ніж через добу кліп "По губам" потрапив в тренди YouTube, всього за кілька днів піднявся на 3-ю позицію. Менеджмент артистки і режисер дуже задоволені результатом.

«Я завжди знав, що у Ані дуже активні шанувальники, але в цей раз вони перевершили самі себе, а, значить наша з Finegold Production робота їм дуже сподобалася! Співвідношення лайків до переглядів говорить сама за себе. Кожному сьомому людині відео сподобалося настільки, що він не полінувався поставити лайк.

Сама Аня теж в захваті, вона отримує дуже багато позитивних відгуків у всіх соціальних мережах. Це дуже важливо для мене, як для режисера, сподіваюся, наше наступне співробітництво буде ще більш крутим », - коментує режисер відео Герман Ненов.

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