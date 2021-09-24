Літо залишилося позаду, але танці завжди з вами

PR 24 сентября 2021 11:42 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Літо залишилося позаду, але танці завжди з вами
Літо залишилося позаду, але танці завжди з вами
пресс-служба

Осінь є меланхолічною порою року. Воно й не є дивним, адже школярі та студенти повертаються до аудиторій.

У більш дорослих усе менше шансів залишається на те, щоби виїхати до моря, адже стає дедалі прохолодніше. Спека потроху лишає свої позиції, навіть вдень і все швидше настає темрява. Але все це не є нагальною проблемою, тому що телевізор нікуди не подівся.

Затишні вечори для всієї родини

Традиційно восени телеканал «1+1», що можна дивитися на SWEET.TV, починає великий телевізійний сезон. Вже багато років цієї пори до етеру потрапляє шоу «Танці з зірками». Воно є однією із найстаріших програм на каналі, і через неї «пройшло» багато відомих людей.

У сезоні 2021 року за звання кращих танцівників серед зірок вже змагаються:

  • Джамала – співачка;
  • Артур Логай – актор і співак;
  • Ольга Харлан – фехтувальниця;
  • Фагот – вокаліст гурту ТНМК;
  • Стас Горуна – каратист;
  • та інші.

У 2021 році до складу журі приєднався Макс Чмерковський, який є світовим чемпіоном з латиноамериканських танців. Шоу триває, виходить до етеру щонеділі о 9 вечора.

У шоу увага прикута не лише до представників різних галузей шоу-бізу. Воно робить зірками хореографів, які безпосередньо допомагають своїм підопічним, супроводжують їх впродовж всього сезону. Завдяки проєкту стали відомими імена Ілони Гвоздьової, Олени Шоптенко, Євгена Кота та інших. Варто зазначити, що саме «Танці з зірками» зіграли не останню роль у професійному становленні Влада Ями. Нині він не лише суддя проєкту, але є одним із найвпливовіших фахівців з хореографії в Україні.

Приємною особливістю шоу є те, що усі танцювальні номери супроводжуються живим виконанням під акомпанемент оркестру. До нього долучаються талановиті вокалісти, які здебільшого є вихованцями іншого культового шоу на «1+1» – «Голос Країни».

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