Зірка "Танців з зірками" Яна Заєць вдруге стала мамою: Народжувала між вибухами

31 марта 2022 23:53 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Зірка
Танцівниця Яна Заєць
instagram.com/zlayazaya_official

35-річна танцівниця Яна Заєць народила другу дитину на другий день війни.

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Зірка проєкту "Танці з зірками" Яна Заєць вдруге стала мамою. Фіналістка танцювального шоу свою другу вагітність тримала у секреті.

Тепер, коли Яна знаходиться у безпеці, вона вирішила поділитися зі своїми підписниками, як народжувала малюка між вибухами. На другий день повномасштабної війни в сім'ї Яни народився другий синочок.

Я стала мамою на другий день війни! Кожна жінка пам’ятає народження своєї дитини, як найщасливіший день. Коли я дізналась, що через 9 місяців вдруге стану мамою, то не могла подумати, через які випробування прийдеться пройти, щоб взяти на руки синочка. Мені прийшлось народжувати в перервах між вибухами та походами в бомбосховище.

Вагітна Яна Заєць / instagram.com/zlayazaya_official

Зірка розповіла, що її старший син Іван в момент появи на світ молодшого братика, ховався в бомбосховищі без батьків на іншому кінці міста.

При кожному вибуху я молилась, за старшого сина Ванюшу, який ховався в бомбосховищі на іншому кінці міста, йому лише 6 і в цю страшну ніч він без мами й тата. Мені здавалось, що всі ці події просто страшний сон від якого я не можу прокинутись. Але в момент, коли я взяла малюка на руки я зрозуміла, що зараз не час піддаватись паніці. Мої діти на першому місці. Я зменшила кількість новин від яких розривається серце і присвятила себе дітям. Тільки зараз, коли розумію, що вони сплять у безпеці, я знову глибоко вдихнула і готова повернутись до Вас та допомагати всім чим можу! Я з Вами, я поруч! ВСІМ МИРНОГО НЕБА!

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