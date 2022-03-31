Зірка "Танців з зірками" Яна Заєць вдруге стала мамою: Народжувала між вибухами

35-річна танцівниця Яна Заєць народила другу дитину на другий день війни.

Зірка проєкту "Танці з зірками" Яна Заєць вдруге стала мамою. Фіналістка танцювального шоу свою другу вагітність тримала у секреті.

Тепер, коли Яна знаходиться у безпеці, вона вирішила поділитися зі своїми підписниками, як народжувала малюка між вибухами. На другий день повномасштабної війни в сім'ї Яни народився другий синочок.

Я стала мамою на другий день війни! Кожна жінка пам’ятає народження своєї дитини, як найщасливіший день. Коли я дізналась, що через 9 місяців вдруге стану мамою, то не могла подумати, через які випробування прийдеться пройти, щоб взяти на руки синочка. Мені прийшлось народжувати в перервах між вибухами та походами в бомбосховище.

Вагітна Яна Заєць / instagram.com/zlayazaya_official

Зірка розповіла, що її старший син Іван в момент появи на світ молодшого братика, ховався в бомбосховищі без батьків на іншому кінці міста.

При кожному вибуху я молилась, за старшого сина Ванюшу, який ховався в бомбосховищі на іншому кінці міста, йому лише 6 і в цю страшну ніч він без мами й тата. Мені здавалось, що всі ці події просто страшний сон від якого я не можу прокинутись. Але в момент, коли я взяла малюка на руки я зрозуміла, що зараз не час піддаватись паніці. Мої діти на першому місці. Я зменшила кількість новин від яких розривається серце і присвятила себе дітям. Тільки зараз, коли розумію, що вони сплять у безпеці, я знову глибоко вдихнула і готова повернутись до Вас та допомагати всім чим можу! Я з Вами, я поруч! ВСІМ МИРНОГО НЕБА!

Нагадаємо,