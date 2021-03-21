Хореограф Яна Заец вспомнила, как снимала квартиру с Тиной Кароль ‒ подробности
21 марта 2021 16:00
Хореограф Яна Заец
социальная сеть Instagram
В новом выпуске шоу "Липсинк баттл" одного из участников пришла поддержать бывшая соседка Тины Кароль ‒ хореограф Яна Заец.
Тиной, а когда та стала знаменитой, работала у нее в балете. Сейчас артистки не поддерживают дружеские отношения, однако с улыбкой вспоминают юношеские годы.
Тина Карль и Яна Заец на одной сцене во время выступления на Евровидении / социальная сеть Instagram
Яна заявила, что видела поп-диву такой, какой еще никто и никогда ее не видел. Ее очень тронуло трудолюбие Кароль.
Это человек, который не спал, не ел. Этот человек писал музыку постоянно. Я помню, как в три часа ночи будила, говорила: «Послушай, пожалуйста, я написала». Это Тина писала песни. Она спала по два-три часа. Это человек, который жил и хотел стать артисткой. Я только хочу сказать, что сейчас мало артистов, которые вот так работают, как работала Тина Кароль.
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Я не любила готовить… А у нее был офигенный пресс.
Напомним,