Хореограф Яна Заец вспомнила, как снимала квартиру с Тиной Кароль ‒ подробности

21 марта 2021 16:00 Катерина Даниленко
Хореограф Яна Заец вспомнила, как снимала квартиру с Тиной Кароль ‒ подробности
Хореограф Яна Заец
социальная сеть Instagram

В новом выпуске шоу "Липсинк баттл" одного из участников пришла поддержать бывшая соседка Тины Кароль ‒ хореограф Яна Заец.

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Девушка призналась, что в студенческие годы снимала квартиру с Тиной, а когда та стала знаменитой, работала у нее в балете. Сейчас артистки не поддерживают дружеские отношения, однако с улыбкой вспоминают юношеские годы.

Тина Карль и Яна Заец на одной сцене во время выступления на Евровидении / социальная сеть Instagram

Яна заявила, что видела поп-диву такой, какой еще никто и никогда ее не видел. Ее очень тронуло трудолюбие Кароль.

Это человек, который не спал, не ел. Этот человек писал музыку постоянно. Я помню, как в три часа ночи будила, говорила: «Послушай, пожалуйста, я написала». Это Тина писала песни. Она спала по два-три часа. Это человек, который жил и хотел стать артисткой. Я только хочу сказать, что сейчас мало артистов, которые вот так работают, как работала Тина Кароль.

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Певица же в ответ вспомнила, что тогда очень восхищалась подтянутым телом и стальным прессом подруги.

Я не любила готовить… А у нее был офигенный пресс.

Напомним,

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