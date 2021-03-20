Тимати закрыл российский "Холостяк-8" из-за негодования девушек ‒ видеообращение певца
Хип-хоп исполнитель Тимати шокировал публику громким заявлением.
Многие известные личности возмущены тем, что 10 девушек борются за сердце знаменитости. Музыкант извиняется, что оскорбил прекрасный пол.
Очень жаль, что ваши чувства оскорбил этот выпуск. И я уловил тонкие феминистические нотки в ваших публикациях: «Каким образом и почему девушки в количестве 10 человек должны бороться за какого-то бородатого чувака? Это же в корне неправильно! Неужели они нашли себя на помойке?»… Если вас и ваши чувства так сильно оскорбляет данный формат, и вы считаете его настолько неприемлемым, мне не остается ничего другого, как попросить у вас прощения,‒ заявил музыкальный продюсер.
Звезда также добавил, что удаляет выпуск реалити из YouTube:
Извините, что таким холостяцким форматом я мог задеть столько чувств. Мне не остается ничего, кроме как взять и удалить с YouTube первый выпуск, именно там, где вы его посмотрели. Не обижайтесь на меня.
Многое предположили, что данное заявление является пиар-ходом, однако телеканал, на котором выходит российский "Холостяк", подтвердил закрытие шоу.
Напомним,