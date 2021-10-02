Актеры Моя любимая Страшко рассказали о своем романе

Актеры сериала «Моя любимая Страшко» Ирина Поплавская и Александр Соколов прокомментировали слухи о своем романе.

Вокруг сериала « Моя любимая Страшко » на 1+1 не утихают обсуждения в Сети. Пользователи социальных сетей предполагают, что между исполнителями главных ролей Ириной Поплавской (роль Насти Глушко) и Александром Соколовым (роль Макса Бондаренко) есть чувства и вне съемочной площадки.

Актеры пришли в студию «Сніданка з 1+1», где рассказали, как чувствуют себя по завершению съемок и ответили на провокационный вопрос ведущих Нелли Шовкопляс и Руслана Сеничкина - есть ли между ними романтические отношения в реальной жизни.

Пара обменялась взглядами, и Ира еще больше заинтриговала зрителей, ответив:

Я могу лишь сказать, что счастье любит тишину.

Также актеры признались, что до конца еще не осознали, что съемки сериала завершились.

Сейчас чувствуется определенная инерция. Когда ты восемь месяцев проводишь на съемочной площадке, постоянно собран, готов к работе, а затем ритм меняется, и нужно время, чтобы привыкнуть и адаптироваться к новому графику, - прокомментировал Александр Соколов.

Смотрите новые серии драмеди «Моя любимая Страшко» с понедельника по четверг в 20:45 на телеканале 1+1.