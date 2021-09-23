Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 9 серию от 06.09.2021

23 сентября 2021 20:20 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 9 серию от 06.09.2021
Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 9 серию от 06.09.2021
пресс-служба

6 сентября на 1+1 вышла 9 серия сериала Моя любимая Страшко. 9 серию сериала Моя любимая Страшко смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 9 серии сериала Моя любимая Страшко

Оля рассказывает офисным подругам Насти, что Глушко увольняют. Максим пытается уговорить Настю остаться в компании. Одновременно Макс подговаривает Раду расспросить Настю, почему она решила уйти из компании. Внезапно у Янины исчезают тестеры для съемок, тем временем Оля пускает слухи, что это дело рук Насти, ведь та якобы таким образом пытается отомстить за то, что ее выкинули из компании. Глушко признается Раде, что инспектор к ней приставал, поэтому подруга пытается уговорить Настю всем об этом рассказать.

9 серию сериала Моя любимая Страшко от 06.09.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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