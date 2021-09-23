Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 9 серию от 06.09.2021

6 сентября на 1+1 вышла 9 серия сериала Моя любимая Страшко. 9 серию сериала Моя любимая Страшко смотрите онлайн на tv.ua.

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Оля рассказывает офисным подругам Насти, что Глушко увольняют. Максим пытается уговорить Настю остаться в компании. Одновременно Макс подговаривает Раду расспросить Настю, почему она решила уйти из компании. Внезапно у Янины исчезают тестеры для съемок, тем временем Оля пускает слухи, что это дело рук Насти, ведь та якобы таким образом пытается отомстить за то, что ее выкинули из компании. Глушко признается Раде, что инспектор к ней приставал, поэтому подруга пытается уговорить Настю всем об этом рассказать.

9 серию сериала Моя любимая Страшко от 06.09.2021 смотрите онлайн на tv.ua.