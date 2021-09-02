Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 1 серию от 30.08.2021

2 сентября 2021 17:11 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 1 серию от 30.08.2021
Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 1 серию от 30.08.2021
кадр из видео

30 августа на 1+1 вышла 1 серия сериала Моя любимая Страшко. 1 серию сериала Моя любимая Страшко смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 1 серии сериала Моя любимая Страшко: Главная героиня Настя живет обычной жизнью и работает курьером, пока однажды мотивационный спикер не меняет ее жизнь и вдохновляет ее попробовать сменить работу. Девушка приходит на собеседование на должность помощницы потенциального директора косметической компании Макса и получает очередной отказ. На работу приглашают некомпетентной красавицу Ольгу, однако отец Макса упрекает сына за несерьезный подход. Макс вынужден изменить решение, а когда узнает, что Ольга еще и подруга его любимой Янины, берет в секретарши обоих и выделяет Насти кабинет в чулане.

1 серию сериала Моя любимая Страшко от 30.08.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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