Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 2 серию от 30.08.2021

2 сентября 2021 17:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 2 серию от 30.08.2021
Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 2 серию от 30.08.2021
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30 августа на 1+1 вышла 2 серия сериала Моя любимая Страшко. 2 серию сериала Моя любимая Страшко смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите во 2 серии сериала Моя любимая Страшко

У Насти первый рабочий день в компании мечты. Однако он кажется не таким уж и легким, поскольку Макс дает ей такое количество задач, которое почти невозможно выполнить. Понимая, что Настя – профессионалка, которой можно доверять, Макс вместе с другом Андреем поручает ей новые задачи и впутывает в вынужденные махинации. Настя переступает через свои страхи и избегает ловушек, которые для нее расставляют. Девушка отдается каждой задаче на полную и делает все, что в ее силах, чем подтверждает свою компетентность, уникальные знания, креатив и преданность. Однако каждый недостаток Макса порождает новую проблему.

2 серию сериала Моя любимая Страшко от 30.08.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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