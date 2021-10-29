Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 47 серию от 26.10.2021

29 октября 2021 11:20 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 47 серию от 26.10.2021
Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 47 серию от 26.10.2021
пресс-служба канала 1+1

26 октября на 1+1 вышла 47 серия сериала Моя любимая Страшко. 47 серию сериала Моя любимая Страшко смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 47 серии сериала Моя любимая Страшко

Дед неправильно понимает Николая и думает, что парень хочет сделать предложение внучке. Николай хочет одолжить деньги у Насти, чтобы пригласить Олю на свидание. Тем временем Янина просит подругу об услуге, чтобы та проследила за Максимом. Николай готовится к свиданию с Ольгой и даже покупает новый костюм, чтобы поразить девушку. Однако все оказывается не так-то просто. Оля подозревает, что Настя – любовница Максима, однако Янина поначалу этому не верит

47 серию сериала Моя любимая Страшко от 26.10.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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