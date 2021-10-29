Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 47 серию от 26.10.2021

26 октября на 1+1 вышла 47 серия сериала Моя любимая Страшко. 47 серию сериала Моя любимая Страшко смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 47 серии сериала Моя любимая Страшко

Дед неправильно понимает Николая и думает, что парень хочет сделать предложение внучке. Николай хочет одолжить деньги у Насти, чтобы пригласить Олю на свидание. Тем временем Янина просит подругу об услуге, чтобы та проследила за Максимом. Николай готовится к свиданию с Ольгой и даже покупает новый костюм, чтобы поразить девушку. Однако все оказывается не так-то просто. Оля подозревает, что Настя – любовница Максима, однако Янина поначалу этому не верит

47 серию сериала Моя любимая Страшко от 26.10.2021 смотрите онлайн на tv.ua.