Finegold Production: как создаются профессиональные видеоклипы звезд

Зачастую, в очередной раз просматривая любимый клип и слушая песню на повторе, не задумываешься, какой огромный ресурс вложен в создание такой любимой и до боли знакомой истории.

Видеосюжет близкий, словно написанный по собственной жизни. Так думает большинство аудитории. Мало кто вникает, сколько сил и труда вложено артистом и его командой в создание такой понятной и близкой каждому сюжетной линии.

Артисту важно найти своих – команду единомышленников, которые будут дополнять своим виденьем то, что создал музыкант. Для большинства артистов, часть из которых создают свою музыку сами, их творение – как ребенок. В которого вложено много любви, труда и очень хочется доверится профессионалам.

Finegold Production – команда, которая работает в сфере фото- и видеопродакшна. Режиссер проектов – Герман Ненов. Finegold Production и Герман Ненов создают видеоряд как к полюбившимся песням, так и к совершенно новым, ранее не звучавшим нигде будущим хитам. В сферу деятельности входит коллаборация компаний, брендов и артиста, качественная интеграция в видеоряд и дальнейшее продвижение и популяризация проекта.

Постоянным партнером Finegold Production является компания «БИОКОН». На днях команда реализовала совместный проект для новой линии очищения кожи «БИОКОН» I love matcha tea с певицей, актрисой и блогером Анной Тринчер.

Иногда сьемки проходят за пределами страны. Так была создана красивая история любви для Златы Огневич на песню «Мiй назавжди». Съемки длились 6 дней и проходили в Турции. Международным авиационным партнером выступила авиакомпания МАУ, которая активно поддерживает украинских звезд и даже в кризис реализовывала креативные проекты и коллаборации.

«В творчестве и работе на площадке всегда есть очень тонкий момент моего эмоционального состояния. Работая с Finegold Production, я ни о чем не переживаю. Команда профессионалов, они выполняют все свои обязательства, умеют творить, креативить. С удовольствием и большим желанием возвращаюсь в Production с новым материалом. У нас тандем, даже не сотрудничество, а самое настоящее творчество. Я знаю очень немного команд, в их числе Finegold Production, которые создают благоприятные условия для артиста во время съемочного процесса», – рассказала Злата Огневич.

«Finegold Production – самая крутая команда, и главное ее качество – профессионализм. На сегодняшний день очень сложно найти людей, которые на все сто верны своему делу. Я, как артист, который отдается на все сто, желаю работать с теми, кто горит тем, чем занимается. Возвращаясь к ребятам с новыми песнями, а мы уже создали два крутых клипа, я уверена в результате. Команда работает в унисон, все дополняют друг друга как единый организм. Наши совместные проекты приносят нереальные результаты. Это видно по реакции слушателей, по органическим просмотрам. Нашим проектам завидуют многие артисты и коллеги Finegold Production. Я очень рада, что мы нашлись, что такая команда появилась в моей жизни. Finegold Production – команда мечты», – дополняет Анна Тринчер.

«Я получаю удовольствие от всего, что происходит на площадке в ходе съемочного процесса с Finegold Production. С командой легко. Творческие люди, настоящие профессионалы, притягивают профессионалов, от чего рождается очень красивый союз. В конце ноября состоится релиз моей новой песни «Мне нравится» – наша вторая работа с режиссером Германом Неновым и Finegold Production. Эстетика в каждом кадре. Уверена, наша крайняя работа не оставит равнодушным даже самого искушенного зрителя», – поделилась Ирина Билык.

Finegold Production - на межі неможливого

Частенько, вкотре переглядаючи улюблений кліп і слухаючи пісню на повторі, не замислюєшся, який величезний ресурс вкладено в створення улюбленої, до болю знайомої історії. Відеосюжет близький, наче написаний за власним життям. Так думає більшість аудиторії. Мало хто знає, скільки сил і праці вкладено артистом і його командою в створення цієї зрозумілої, близької для кожного сюжетної лінії. Артисту важливо знайти своїх – команду однодумців, які будуть доповнювати своїм баченням те, що створив музикант. Для більшості артистів, частина з яких створюють свою музику самі, їхнє творіння – наче дитина. В яку вкладено багато любові й праці і дуже хочеться довіритися професіоналам.

Finegold Production – команда, яка працює в сфері фото- і відеопродакшну. Режисер проєктів – Герман Ненов. Finegold Production і Герман Ненов створюють відеоряд як до улюблених пісень, так і до абсолютно нових, які раніше ніде не звучали, майбутніх хітiв. У сферу діяльності входить колаборація компаній, брендів і артиста, якісна інтеграція в відеоряд, подальше просування і популяризація проєкту. Постійним партнером Finegold Production є компанія «БІОКОН». Днями команда реалізувала спільний проєкт для нової лінії очищення шкіри «БІОКОН» I love matcha tea зі співачкою, акторкою і блогером Анною Трінчер.

Іноді зйомки проходять за межами країни. Так була створена гарна історія кохання для Злати Огнєвіч на пісню «Мiй назавжди». Зйомки відбувалися протягом 6 днів і проходили в Туреччині. Міжнародним авіаційним партнером виступила авіакомпанія МАУ, яка активно підтримує українських зірок і навіть під час кризи реалізовувала креативні проєкти і колаборації.

«У творчості та роботі на майданчику завжди є дуже тонкий момент мого емоційного стану. Працюючи з Finegold Production, я не про що не турбуюся. Команда професіоналів, вони виконують всі свої зобов'язання, вміють творити, креативити. Із задоволенням та великим бажанням повертаюся в Production з новим матеріалом. У нас тандем, навіть не співпраця, а справжнісінька творчість. Я знаю небагато команд, в тому числі Finegold Production, які створюють сприятливі умови для артиста під час знімального процесу», – розповіла Злата Огнєвіч.

«Finegold Production – найкрутіша команда, і головна її особливість – професіоналізм. На сьогодні дуже складно знайти людей, які на всі сто вірні своїй справі. Я, як артист, що віддається на всі сто, бажаю працювати з тими, хто горить тим, чим займається. Повертаючись до команди з новими піснями, а ми вже створили два крутих кліпи, я впевнена в результаті. Команда працює в унісон, всі доповнюють одне одного як єдиний організм. Наші спільні проєкти приносять нереальні результати. Це видно за реакцією слухачів, за органічними результатами переглядiв. Нашим проєктам заздрять багато артистів і колег Finegold Production. Я дуже рада, що ми знайшлися, що така команда з'явилася в моєму житті. Finegold Production – команда мрії», – доповнює Анна Трінчер.

«Я отримую задоволення від усього, що відбувається на майданчику під час знімального процесу з Finegold Production. З командою легко. Творчі люди, справжні професіонали притягують професіоналів, від чого народжується дуже красивий союз. Наприкінці листопада відбудеться реліз моєї нової пісні «Мне нравится» – наша друга робота з режисером Германом Неновим і Finegold Production. Естетика в кожному кадрі. Впевнена, наша крайня робота не залишить байдужим навіть найвибагливішого глядача», – поділилася Ірина Білик.

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