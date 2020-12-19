Злата Огневич запремьерила новогодний клип "Обiцяй менi"

PR 19 декабря 2020 14:09 Редакция
Злата Огневич запремьерила новогодний клип
Злата Огневич запремьерила новогодний клип
пресс-служба

Работу на трек артистки “Обiцяй менi” создал популярный режиссер-постановщик и клипмейкер Герман Ненов.

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Артистка рассказывает, что изначально этот трек должен был быть… о содержимом женской сумочки.

Автор музыки — Михаил Некрасов, саундпродюсер, с которым Злата работает с самого начала своей творческой карьеры. Слова написала Марина Левченко, автор хита артистки “Танцювати”. 

— Изначально песня была о том, как, порою, сложно найти что-то в маленькой женской сумочке. Но тут появился режиссер Герман Ненов, с которым мы неоднократно сотрудничали раньше и предложил вместе с Finegold Production создать для меня новогоднюю историю. Я согласилась и слова мы переписали уже просто на ходу, — делится Злата Огневич.



Из-за карантинных ограничений работа велась в очень сжатые сроки. На предпродакшн ушло шесть дней вместо десяти. За это время разработали сложные декорации и костюмы для пятидесяти человек в одной цветовой эстетике.

— Злата, показала себя настоящим бойцом и, как суперпрофи, с большинством дублей справилась с первого раза! — хвалит артистку режиссер Герман Ненов. — А вообще в этой работе мы совместили несовместимое — сняли эпатажных и ярких тусовщиков вместе с детками с Babyphotostar. Получилась добрая рождественская комедия с легким сарказмом!



Злата осталась в восторге от работы с юными актерами:

— Впервые на этих ярких эпатажных съемках я работала с детками из студии Babyphotostars  и была поражена тем, насколько они четко и легко выполняют все задания режиссера, как ведут себя в кадре! Я была влюблена в каждого нашего маленького героя!

Одна из героинь клипа, кошка породы мейнкун, родила прямо на съемочной площадке.

— Пока мы переезжали с первой локации на вторую, у кошки начались схватки. Она родила и на второй локации как ни в чем не бывало отправилась в кадр! Вот это профессионализм! — смеется Герман Ненов.

По словам артистки и режиссера главной их целью было подарить людям позитивное и светлое праздничное настроение в конце этого года.

— Для меня этот Новый год станет особенным — моя семья наконец-то из Крыма переехала ко мне! Впервые за много лет мы соберемся вместе за одним столом и это лучший подарок Вселенной! Каждому из вас я хочу пожелать, чтобы у вас тоже появилась легкость, вера в лучшее и ощущение праздника! — улыбается Злата. 

Злата Огнєвіч презентувала новорічний кліп

Роботу на трек артистки "Обiцяй менi" створив популярний режисер-постановник і кліпмейкер Герман Ненов.  Артистка розповідає, що спочатку цей трек повинен був бути ... про вміст жіночої сумочки.

 Автор музики - Михайло Некрасов, саундпродюсер, з яким Злата працює з самого початку своєї творчої кар'єри.  Слова написала Марина Левченко, авторка хіта артистки "танцювати".

 - Спочатку пісня була про те, як, часом, складно знайти щось в маленькій жіночій сумочці.  Але тут з'явився режисер Герман Нєнов, з яким ми неодноразово співпрацювали раніше і запропонував разом з Finegold Production створити для мене новорічну історію.  Я погодилася і слова ми переписали вже просто на ходу, - ділиться Злата Огневич.

 Через карантинних обмежень робота велася в дуже стислі терміни.  На предпродакшн пішло шість днів замість десяти.  За цей час розробили складні декорації і костюми для п'ятдесяти чоловік в одній колірній естетиці.

 - Злата, показала себе справжнім бійцем і, як суперпрофі, з більшістю дублів впоралася з першого разу!  - хвалить артистку режисер Герман Ненов.  - А взагалі в цій роботі ми поєднали непоєднуване - зняли епатажних і яскравих тусовщиків разом з дітками з Babyphotostars.  Вийшла добра різдвяна комедія з легким сарказмом!

 Злата залишилася в захваті від роботи з юними акторами:

 - Вперше на цих яскравих епатажних зйомках я працювала з дітками зі студії Babyphotostars і була вражена тим, наскільки вони чітко і легко виконують всі завдання режисера, як поводяться в кадрі!  Я була закохана в кожного нашого маленького героя!

 Одна з героїнь кліпу, кішка породи мейнкун, народила прямо на знімальному майданчику.

 - Поки ми переїжджали з першої локації на другу, у кішки почалися перейми.  Вона народила і на другий локації як ні в чому не бувало вирушила в кадр!  Ось це професіоналізм!  - сміється Герман Ненов.

 За словами артистки і режисера головною їхньою метою було подарувати людям позитивне і світле святковий настрій в кінці цього року.

 - Для мене цей Новий рік стане особливим - моя сім'я нарешті з Криму переїхала до мене!  Вперше за багато років ми зберемося разом за одним столом і це найкращий подарунок Всесвіту!  Кожному з вас я хочу побажати, щоб у вас теж з'явилася легкість, віра в краще і відчуття свята!  - посміхається Злата.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине

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