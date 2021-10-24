Павел Вишняков откровенно рассказал о разрыве отношений

В 16-серийном сериале «Место под солнцем» Павел Вишняков сыграл персонажа, который повторил его судьбу в реальной жизни.

Остросюжетная мелодрама выйдет 25 октября в 21:00 на канале «Украина», но без показа на YouTube. Актер признался, что же все-таки произошло в его отношениях.

Павел Вишняков редко рассказывает о своей личной жизни в интервью. На его странице в соцсети тоже нет никакой информации. Актер тщательно скрывает от всех свои отношения.

Его персонаж в сериале «Место под солнцем» совершает поступки, которые можно охарактеризовать, как ложь во спасение. В личной жизни Санникова не все просто. По словам актера, его герою пришлось бороться с самим собой, отталкивать свою любовь и то, что ему дорого, ради цели.

У меня сейчас происходит именно та ситуация в жизни, что и у моего персонажа. Надо же! Я ведь даже не задумывался над этим, – признался Павел Вишняков во время интервью для канала «Украина». – Ради хороших отношений и благополучия мне пришлось расстаться.

Актер не ожидал, что повторяет на экране то, что проживает в реальной жизни.

Я теперь буду думать, почему так совпало. Возможно, этой ролью я притянул именно такую ситуацию», – признался Павел Вишняков.

Зрители канала «Украина» уже совсем скоро узнают, что же происходило в жизни героев сериала «Место под солнцем», который выйдет 25 октября.

Актер считает, что очень важно посмотреть эту остросюжетную мелодраму:

Чтобы, наблюдая за историей наших героев, люди поняли: лучше жить честно. Ведь все тайное всегда становится явным».

Смотрите с 25 октября в 21:00 сериал «Место под солнцем» на канале «Украина».