Україна має талант-2021: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)
21 октября 2021 08:00
Юлия Туренко
Україна має талант-2021: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)
пресс-служба
23 октября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск шоу Україна має талант-2021. 1 выпуск талант-шоу Україна має талант 2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 1 выпуске шоу Україна має талант-2021
: В эфир СТБ вернётся легендарное талант-шоу! На сцену проекта выйдут украинцы, которым аплодирует весь мир, а зрители увидят невероятные таланты, которые потрясают, триумфальные возвращения любимых героев и новые имена, а также уникальные номера, в которых использованы новейшие технологии. Этой осенью вместе со звездным жюри шоу – Ксенией Мишиной, Сергеем Притулой, Евгением Котом и приглашенными судьями – мы вместе выберем лучший талант Украины.
1 выпуск талант-шоу Україна має талант-2021 смотрите 23 октября в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу Україна має талант-2021 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.