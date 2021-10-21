Україна має талант-2021: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)

21 октября 2021 08:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Україна має талант-2021: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)
Україна має талант-2021: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)
пресс-служба

23 октября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск шоу Україна має талант-2021. 1 выпуск талант-шоу Україна має талант 2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Читайте такжеХата на тата-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)
Смотрите в 1 выпуске шоу Україна має талант-2021: В эфир СТБ вернётся легендарное талант-шоу! На сцену проекта выйдут украинцы, которым аплодирует весь мир, а зрители увидят невероятные таланты, которые потрясают, триумфальные возвращения любимых героев и новые имена, а также уникальные номера, в которых использованы новейшие технологии. Этой осенью вместе со звездным жюри шоу – Ксенией Мишиной, Сергеем Притулой, Евгением Котом и приглашенными судьями – мы вместе выберем лучший талант Украины.

1 выпуск талант-шоу Україна має талант-2021 смотрите 23 октября в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Україна має талант-2021 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

СТБ Україна має талант видео телешоу телешоу онлайн телешоу 2021 Україна має талант 2021

Материалы по теме

Хата на тата-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)
Телешоу

Хата на тата-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)
Магнитные бури 21 октября 2021 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 21 октября 2021 года в Украине
Лунный гороскоп на 21 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 21 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Топтун: смотреть 24 серию онлайн (эфир от 21.10.2021)
Сериалы

Топтун: смотреть 24 серию онлайн (эфир от 21.10.2021)

Популярное на сайте

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)
Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн

Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн
Холостячка-2: кто покинул проект в 5 выпуске от 15.10.2021

Холостячка-2: кто покинул проект в 5 выпуске от 15.10.2021
Холостячка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)

Популярное видео

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)
Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн

Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн
Холостячка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK